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Gündem
Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ/DHA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Kadir Topbaş'ın cenazesi hastaneden alındı 

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Kadir Topbaş'ın cenazesi hastaneden alındı 
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Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kadir Topbaş'ın cenazesi, bu sabah 09.30'da hastaneden alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi. 

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Kadir Topbaş dün hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Kadir Topbaş hayatını kaybetti
Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Kadir Topbaşın cenazesi hastaneden alındı

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