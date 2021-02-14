Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ/DHA
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Kadir Topbaş'ın cenazesi hastaneden alındı
Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kadir Topbaş'ın cenazesi, bu sabah 09.30'da hastaneden alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Kadir Topbaş dün hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
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