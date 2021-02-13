Son dakika... Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Kadir Topbaş, 16 Kasım’da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda olan Kadir Topbaş'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KADİR TOPBAŞ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

''İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.''

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim.



Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/9Dqv33tmB8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2021

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kadir Topbaş'ın vefatıyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Dar-ı bekaya yürüyen Kadir Topbaş beye Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağolsun.

Ülkesi için hizmet eden, İstanbul’da pek çok esere imza atan, beyefendi bir insandı. Mevla mekanını cennet eylesin.''

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Topbaş'ın vefatı nedeniyle paylaştığı mesajında ''Ölüm bir köprüdür, dostu dosta götürür. Ömrü millete hizmet ve insan yetiştirmekle, dost biriktirmekle geçen alçak gönüllü, fedakar Kadir abimiz bugün hakka yürüdü. Mekânı cennet, makamı âli olsun'' dedi.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI GÖKSU: UZUN BİR YOL ARKADAŞI VE DAVA ABİMİZDİ

Topbaş'ın vefat haberini duyuran Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, şunları söyledi:

''Çok uzun süre birlikte çalıştık. Uzun bir yol arkadaşı ve dava abimizdi bizim. Çok büyük katkıları vardı üzerimizde.

İnanıyorum ki Türkiye’de İstanbul’da bıraktığı güzel hizmetler onun iyiliğine şahitlik edecektir. 13 yılda İstanbul’un hangi köşesine baksanız bir tane Kadir Topbaş hatırası görürsünüz. İstanbul’a kalıcı özümle üreten projeler üretti.

İstanbul gerçekten tarihi dönüm noktalarını Kadir Abi’yle birlikte yaşadı. İstanbul’ gerçekten çok güzel ve kalıcı işler bıraktı. Hepimizin başı sağ olsun…''

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI: AİLEMİZDEN BİRİNİ KAYBETMİŞ KADAR ÜZÜLDÜK

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da Topbaş'ın vefatıyla ilgili şunları söyledi:

''Bir ağabeyimizi kaybettik. Bir duayendi kendisi. Belediye başkanı olduğumuzda bize bir şey söylemişti: “Allah sevdiği kuluna hizmet etme fırsatı verir. Kötü hizmet ederseniz sonucu da kötü olur.”

Kendisi 13 yıl gibi uzun bir süre İstanbul gibi büyük bir şehre hizmet etme fırsatı bulmuştu. Allah’ın sevdiği kulu olduğuna inanıyorum.

İnsanları adam yerine koyup bize her zaman abilik yapmıştır. Ailemizden birini kaybetmiş kadar üzüldük. Ülke millet ve İstanbul olarak büyük bir değer kaybettik. Başımız sağ olsun.''