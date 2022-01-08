‘Kadir Şeker’ler dışarıda olmalı dilekçesi

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KONYA’da yaşanan Kadir Şeker olayının benzeri, Aydın’ın Didim ilçesi Altınkum Mahallesi’nde meydana geldi. B.A. (17), bir ay önce Bulut Sarı’nın darp ettiği bir kadını araya girerek kurtardı. Bu nedenle B.A. ile Sarı arasında husumet oluştu. B.A., geçen salı akşamı arkadaşı Mısra Yıldız’ın (24) kullandığı otomobille Yalı Caddesi’ne gitti. Sahilde otomobil içinde oturup sohbet eden iki arkadaşın yanına Bulut Sarı ile Süleyman Arslan geldi. Sarı, B.A.’yı, “Seni öldüreceğim, kimsenin ruhu duymayacak” diyerek tehdit etti. Tehdit edilen iki arkadaş yakındaki kafeye gitti. Kafeye gelip kızları dışarı çıkarmak isteyen Sarı ve Arslan’a o sırada kafede bulunan müşterilerden Mehmet Sinan Goral (34) müdahale etti. Çıkan kavgada Goral, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Sarı’yı bacağından vurdu. Yaralanan Bulut Sarı ve arkadaşı Süleyman Arslan, Goral’dan şikâyetçi oldu. Tutuklanan Goral’ın sabıkasının olmadığı ve kızları tanımadığı belirlendi.

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Mehmet Sinan Goral

‘TÜRKİYE’DE KADIN OLMAK ÇOK ZOR’

Dışarıda rahatça gezemediklerini belirten Mısra Yıldız, “Parklara gidemiyoruz. Markete bile giderken tedirgin oluyoruz. Türkiye’de kadın olmak çok zor. Can güvenliğimiz hiçbir şekilde yok. Kadir Şeker gibi insanların dışarıda olup bizlere yardım etmesi gerekiyor” dedi.

B.A. da, “Biz, Goral’ın değil, bizi rahatsız eden kişinin cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu. B.A. ve Mısra Yıldız, Didim Cumhuriyet Savcılığı’na gidip, kendilerini korumaya çalışan Goral’ın serbest bırakılması için dilekçe verdi, kendilerini hakaret ve tehdit edip, sözlü tacizde bulunan Sarı ve Arslan hakkında ise suç duyurusunda bulundu.

Bulut Sarı

KADİR ŞEKER OLAYI NEYDİ

KONYA’da, 5 Şubat 2020’de, Özgür Duran’ın parkta sevgilisi Ayşe Dırla’yı darp ettiğini görünce müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçakladı. Duran yaşamını yitirdi, üniversiteye hazırlanan Şeker tutuklandı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘kasten adam öldürme’ suçundan ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun ‘haksız tahrik’ altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından 12,5 yıla indirildi. Cumhuriyet Savcılığı, Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne ‘haksız tahrik’ indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek itirazda bulundu. Şeker’in avukatları da karara itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Özgür Duran’ın avukatları da karara itiraz etti. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nce hapis cezası onaylanıp, itirazlar reddedilerek, dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay, verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1’inci Ceza Dairesi’nde cezanın bozulmasını istedi.

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