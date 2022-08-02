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Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi

#Kadir Şeker#Konya#Mahkeme
Kadir Şekerin tahliyesine itiraz reddedildi

Konya’da, sevgilisini döven kişiyi engellemek isterken ölümüne sebep olduğu Özgür Duran'ın aile avukatları tarafından Kadir Şeker'in tahliyesine yönelik yapılan itiraz talebi, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca reddedildi.

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Olay, 5 Şubat 2020'de, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker'e, ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getirip, cezayı önce 15 yıla ardından duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi.

Kadir Şekerin tahliyesine itiraz reddedildi

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezayı yüksek bulup, kararı bozdu. Kararda 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınarak asgari düzeye yakın ceza olması gerektiği vurgulandı.

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Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz'da yeniden yargılandı.

Kadir Şekerin tahliyesine itiraz reddedildi

Mahkeme heyeti ise Şeker'in cezasını 10 yıl 10 aya indirip tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kadir Şeker, avukatlarının itirazı üzerine 7 Temmuz'da da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Kadir Şekerin tahliyesine itiraz reddedildi

Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran ile annesi Mübeyyen Güner'in avukatları, yasal haklarını kullanıp itirazda bulundu. Mahkeme, itirazları reddedip, dosyayı cezanın onaya sunulması için Yargıtay'a gönderdi.

Kadir Şeker tahliye olduKonya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in yeniden yargılandığı davada cezası 10 yıl 10 aya düşürülmüş, tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Avukatının itirazı kabul edilen Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi. ​Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol kararıyla Kadir Şeker'in tutukluk halinin kaldırılmasına karar verildiğini duyurdu.
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#Kadir Şeker#Konya#Mahkeme

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