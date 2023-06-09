Kadir Şeker ‘izinli’ olarak tahliye oldu

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Gözaltına alınan Şeker, tutuklanarak cezaevine koyulmuştu.Şeker, ‘kasten adam öldürme’ suçundan yargılandığı davada ömür boyu hapse çarptırılmıştı. Suçun ‘haksız tahrik’ nedeniyle işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker’in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12.5 yıla indirilmişti.

31 TEMMUZ’A KADAR

Yeniden hâkim karşısına çıkan Kadir Şeker, 5 Temmuz 2022’de cezası 10 yıl 10 aya düşürülerek, tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti. Avukatları, bir üst mahkemeye tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. Mahkeme itirazı kabul edip, 7 Temmuz 2022’de Kadir Şeker’in tahliyesine karar vermişti. Yargıtay, 18 Mayıs 2023’te, Kadir Şeker hakkında verilen 10 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Şeker, ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun’ kapsamında 1 Haziran 2023 tarihinde tekrar cezaevine girmişti. Şeker, dün açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz’a kadar izinli olarak tahliye edildi.