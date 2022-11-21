Kadınlardan ‘organize patronluk’

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TÜRKİYE’de kadın girişimci denilince akla ilk gelen turizm ve hizmet sektörü oluyor. Sanayici kadın sayısı ise yok denecek kadar az. Bu gerçekten yola çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı, kentte Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) kurdu. KAGİDEM’i sıra dışı yapan ise, merkezin sadece kadınların çalıştığı bir organize sanayi bölgesi olması. 2 yıl önce açılan, 1 yıl önce aktif şekilde işlemeye başlayan KAGİDEM’in genel koordinatörlüğünü ise uzun yıllar girişimcilik eğitmenliği yapan Nihal Sabak yürütüyor. Sabak, şöyle konuşuyor:

SANAYİYE GİRİYORLAR

“Temel hedefimiz kadın sanayici sayısını artırmak, işletmeleri büyütmek. Seçilen kadınların işletmesinin ne kadar yere ihtiyacı varsa o kadar büyüklükte bir atölye veriyoruz. Örneğin işletmecinin makineleri için 70 metrekare yere ihtiyacı var ona göre davranıyoruz. 9 yıl boyunca KOSGEB’te eğitim verdim ve şunu gördüm; kadın girişimci destek sürecinden sonra bazen normal hayattaki masrafları hesaplayamayabiliyor. Aldığı destek onu rahata alıştırabiliyor. Bu yüzden bu atölyelerden cüzi de olsa bir ücret almayı daha doğru bulduk. Metrekaresi 10 TL’ye kiraya verdik. Kadınlara KOSGEB’den hibe almak için ön ayak oluyoruz. Proje yazımına destek veriyoruz. Bir kadın girişimci 200 bin TL, bir diğeri 90 bin TL aldı. Bunlar bizi çok sevindiriyor.”

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Lokum üreten Emel Shamma

BALIK TUTMAYI ÖĞRETİYORUZ

KAGİDEM’in kuruluşunda büyük emekleri olan TÜRKİYE Belediyeler Birliği Danışmanı ve KAGİDEM Yönetim Kurulu üyesi Filiz Evran da “Bizim amacımız burada kadınlara para yardımı yapmak değil. Bir sanayici olmak için sermayeyi nasıl oluşturursun, yatırımcıya nasıl ulaşabilirsin, bu işin yasal yükümlülükleri nelerdir, e-ticaret sitesi nasıl kurulur, ihracat nasıl yapılır? Bu konularda bilgi sağlıyoruz. Yani balık vermiyoruz balık tutmada eşlikçileri oluyoruz. Çünkü yol onların yolu, kendi yetenekleri, kendi girişimleri. Biz sadece yolda çıkabilecek zorluklar konusunda bir dayanışma ortamı oluşturuyoruz” diyor.

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ARTIK PATRON KENDİLERİ

Belkıs Çağlar: İş güvenliği ayakkabılarının saya denilen bölümlerini dışarıda ürettiren eşi, işçi bulamamaktan şikâyetçi olunca atölye kurmaya karar vermiş. Saya üretiminde de kadın çalışanlara yer veriyor.

Nursena Özkan: Halıların korunaklı şekilde gideceği yere ulaşması için farklı kalitelerde halı bonesi üretiyor: “Bu alanda bir açık gördüm, KAGİDEM’le de yollarım kesişince bu hamleyi yaptım.”

Fatma Taş: Haute Couture tasarımlar yapan bir girişimci. Gıda mühendisliğinden moda tasarımcılığına geçen Taş, gömlekleri birleştirerek yaptığı şalvarlar ve farklı malzemeleri dönüştürdüğü tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

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Meral Marangoz: “Suriyeli kardeşlerimiz her şeyin yanında hurma yiyor. Evde misafirlerim yaptığım çikolatalı hurmaları çok beğeniyordu. Şimdi makineleşmeye gidiyorum. Kafe ve marketlerle anlaşma yaptım. Büyümeyi hedefliyorum.”

Damla Kamalak: “Grafikerim, ambalaj sektöründe çalışıyordum. KOSGEB desteği ile bir siensi makinesi bir de lazer makinesi aldım. Kutular, çerçeveler, kişiye özel ürünler, bebek magnetleri üretiyorum. Tatlıcılara, çerezcilere kutular üretiyorum.”

Kadınların sahibi olduğu atölyelerde yine kadınlar istihdam ediliyor.

BİRBİRLERİNE OMUZ VERİYORLAR



ORGANİZE sanayi bölgesi ‘kadın’ dayanışmasına da sahne oluyor. Örneğin çikolata üreten bir üreticinin çikolata kabını hediyelik eşya üreten bir başka kadın girişimci yapıyor. Birbirini tamamlayan sektörler de birlikte çalışma fırsatı buluyor. Nihal Sabak, “Örneğin bu yaz çikolata markası olan girişimci arkadaşım hava sıcaklığından dolayı sorunlar yaşadığını paylaştı. Birlikte çikolatanın yanında barlar yapılabileceğini ve kavanozda ürünler üretebileceğini düşündük ve bu şekilde devam ettik. Kaftan ve tesettür giyime dair üretim yapan bir girişimcimiz, 450 makineli bir şirkete ortak olarak Van’a gitti. 3 farklı işte faaliyet yürüten kadın girişimcilerimiz büyük bir sanat merkezi kurdu” diyor.

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NASIL GİRİLİYOR



KAGİDEM’e başlangıç seviyesindeki kadın sanayiciler başvuru yapıyor. Seçici kurul, hangi projelere destek vereceğini belirliyor. Seçilen kadın girişimci hem KAGİDEM binasında çok cüzi bir miktara atölye kiralama hakkı kazanıyor hem de işletmesini daha hızlı kâra geçirmesi için destek alıyor. KAGİDEM, seçtiği kadınlara ayrıca eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. 2 bin 700 metrekare alana sahip Sanayi sitesinde 28 atölye bulunuyor. Ürünlerin sergilenebileceği bir salon, konferans ve toplantı odaları ile bir kreş de var. Girişimcilerin en fazla 2 yıl kalabildiği sanayi sitesinde kadınlar, otel terliğinden böreğe, halı bonesinden iş güvenliği malzemesine kadar pek çok üretime imza atıyor.

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İŞ ARARKEN FABRİKATÖR OLDU



KAGİDEM’e iş aramak için başvuran Simge Çolakfakıoğlu, Nihal Sabak’ın teşvikiyle kendi şirketini kurmaya karar vermiş.Glütensiz ürünler üreten şirket şimdilerde fabrikalaşma sürecinde...