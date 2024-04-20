Kadınlara iş garantili kaynakçı kursu

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Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) kadın istihdamının artırılmasına yönelik yeni bir program başlatan OSB Eğitim Merkezi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile güçbirliği yaparak iş arayan kadınlara istihdam garantili çelik kaynakçılığı kursu vermeye başlayacak. Kurs sonrası alınacak belgenin uluslararası geçerliliğe sahip olacağını söyleyen Antalya OSB müteşebbis heyet üyesi Canan Keskin Gürkan, “İlk olarak sanayi sektörüne daha fazla kadını çekebilmek ve iş arayan bireylere bölgemizdeki iş imkânlarını tanıtmak için firmalarımızda çalışan kadınların kariyer hikâyelerinden ve mesleki başarılarından oluşan ‘iş arayan, meslek edinmek isteyen kadınlarımıza’ ücretsiz bir şekilde çelik kaynakçılığını öğretip firmalarımızda istihdam edeceğiz” dedi.

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BAŞVURULAR 3 MAYIS’TA BİTİYOR

Eğitimlere başvuru yapan kadınların mülakata alınacağını kaydeden Gürkan, “Eğitimlere yoğun bir talep bekliyoruz. O yüzden bir mülakat sürecimiz olacak. Ve bu süreçte TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, ATSO, Çalışma ve Milli Eğitim Müdürlüğü’yle işbirliği yapacağız. Kadınlarımız çelik kaynakçılığı alanında 106 saat mesleki teknik eğitim alacak. Eğitim süresince ulaşım, yemek, eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin tamamı ücretsiz olacak. Bu eğitime başvuru yapmak isteyen 18-44 yaş arası işsiz ve yeni meslek edinmek isteyen kadınlarımız kursiyer kayıtlarını 3 Mayıs 2024 tarihine kadar https://www.antalyaosb.org.tr/tr/egitim/istihdam-garantili-celik-kaynakciligi-kursu/280 linkinden gerçekleştirilebilir” diye konuştu.

HAYATLARI KOLAYLAŞMALI

Antalya OSB’de yaklaşık 7 bin 500 kadın çalışan olduğuna dikkat çeken Gürkan, şöyle devam etti: “Kadınlarımız sanayide çalışmak istiyor fakat ilk başta söylediğim nedenler, kadınlarımızın iş hayatından kopmalarına neden oluyor. Onların bu isteklerini gerçekleştirmek için hayatlarını kolaylaştırmak zorundayız. Bu doğrultuda TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuzun Sanayide Kadın Eli projesi kapsamında ATSO Kadın Girişimciler Kurulu ile de güçbirliği yaparak etki alanımızı güçlendirdik.”

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30 BİN LİRAYLA İŞBAŞI

OSB’de konuştuğumuz firma yetkilileri de, kaynakçılık eğitimini tamamlayan kadınların yaklaşık aylık 30 bin lira maaaşla işbaşı yapabileceğini söyledi.