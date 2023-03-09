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Kadınlar Taksim’e alınmadı

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#8 Mart#Dünya Kadınlar Günü#Taksim
Kadınlar Taksim’e alınmadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 07:00

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Cihangir’de toplanan kadınlar Taksim’e yürümek isteyince polis engeliyle karşılaştı. Polis, bariyerleri açmaya çalışan kadınlara biber gazıyla müdahale etti.

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İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yüzlerce kadın saat 19.30’da Cihangir Parkı’nda toplandı. Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunan kalabalık grup, cep telefonlarının ışıklarını yaktı. Şiddete maruz kalıp, hayatını kaybeden kadınların isimleri tek tek anons edildi. Düdük çalarak eylem yapan grup adına Ece Zelal Alma “Her türlü şiddete karşı birlikte isyan ederek dayanışarak, direnerek buradayız” dedi. Basın açıklamasının ardından eylemcilerin dağıldığı esnada bir grup, polisin bariyerler ile kapattığı sokağa girip Taksim Meydanı’na yürümek istedi. Yaşanan arbede sonrası polis gruba biber gazı ile müdahale etti. Bir süre sonra dağılmayan grubu polis çembere aldı. Çok sayıda kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 

ANKARA SAKİN

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Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Sakarya Meydanı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara Kadın Platformu ve 17’nci Feminist Gece Yürüyüşü Örgütlenmesi tarafından yapılan çağrıyla yürüyüş düzenlendi. Sakarya Meydanı’nda başlayan yürüyüşün ardından katılımcılar olaysız bir şekilde dağıldı.

Kadınlar Taksim’e alınmadı

Malatya’da ise Mehmetçik çadırkentte kalan depremzede kadınlara karanfil dağıttı.

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