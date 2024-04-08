×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kadınlar sözlü tartışmaya girdi, kocaları sokak ortasında çatıştı... O anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Sakarya#Pamukova#Tartışma
Kadınlar sözlü tartışmaya girdi, kocaları sokak ortasında çatıştı... O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 00:34

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile sokak ortasında karşılaşınca ortalık karıştı. Kadınlar sözlü münakaşaya girerken silahlarına davranan kocaları çatıştı. Meydana gelen olayda iki kişi yaralanırken iki kişi de gözaltına alındı. Sokak ortasındaki silahlı çatışma ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Pamukova ilçe merkezinde meydana gen olayda, N.A. ve eşi, cadde ortasında yürüdükleri esnada aralarında husumet olduğu öne sürülen M.S. ve eşi G.S. ile karşılaştı. Eşlerinin birbirleriyle sözlü münakaşa etmesi sonrasında N.A. ve M.S. yanlarında bulunan silahla birbirlerine ateş etmeye başladı. Yaşanan silahlı çatışmada N.A. ve M.S.’nin eşi G.S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri N.A.’yı hastanede M.S.’yi ise olay yerinde gözaltına aldı. Husumetli oldukları öne sürülen iki ailenin çatışması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şüphelinin silahla çatışması, ailenin bir işletmeye sığınması yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sakarya#Pamukova#Tartışma

BAKMADAN GEÇME!