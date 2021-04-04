‘Kadınlar ekonomik gücünü kazanmalı’

Önceki dönem kadın belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu’na, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti. Kılıçdaroğlu, kadınların arzu edilen seviyede yerel yönetimlerde rol üstlenemediklerine dikkat çekerek şunları söyledi:

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

“Kadın ekonomik özgürlüğe kavuşuyorsa daha güçlü hissediyor kendisini; gerek sokakta, gerek evde, gerek caddede kendisini daha güçlü hissediyor. Kimseye muhtaç olmadan kendi yaşamını sağlayabilecek ekonomik gücü yakalaması önemli. İstanbul Sözleşmesi çok sık kullanılıyor ama ben İstanbul Sözleşmesi değil kadına yönelik şiddet ve aile için şiddetin kullanılmasını arzu ediyorum.”

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