Kadına şiddetle topyekun mücadele içindeyiz

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Eskişehir’de katıldığı “Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programında özetle şunları söyledi: “Türkiye’de kadınların özellikle eğitim, üretim, istihdam, siyaset ve sosyal hayatta en fazla ilerleme kaydettikleri dönem, bizim dönemimiz. Her kesimden kadınımızın potansiyelini kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata geçirebilmesini sağlayacak altyapıyı biz kurduk, imkanları sağladık, engelleri ortadan kaldırdık. Siyaset yanında bürokraside ve iş dünyasında kadınlarımızın hak ettikleri yeri almak için verdikleri mücadelenin de hep yanında oldum.

BİZ MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ

Kadınları hayatın her alanında desteklerken, onların aile içindeki konumlarını, özellikle de anne vasıflarını asla ihmal etmedik. Batı’da olduğu gibi kadını özgürleştirmek adı altında en bayağısından bir meta haline dönüştürme hevesinde olanlara şahsen biz meydanı bırakmayacağız. Biz medeniyetimizin ve ahlakımızın gösterdiği istikamette, kadını ve erkeği tıpkı yaratılışta olduğu gibi hayatın her alanında birlikte mücadele eden yoldaşlar olarak görüyoruz.

SONUNA KADAR MÜCADELE

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(Kadına şiddet) Şiddete karşı ‘sıfır tolerans’ dedik ve bu sorunla yıllardır topyekun bir mücadele içerisindeyiz. 81 ilimizdeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, yani kısa adıyla ŞÖNİM, aslında tabii bunu 81 vilayetin tamamında, hatta bazı yerlerde büyük ilçelerimiz dahil bunları gerçekleştirmemiz, bu adımları atmamız, bunun yanında tabii bir de kadroları kurmamız, bunlar çok çok büyük önem arz ediyor. Biz bu yapıyı daha da güçlendirmek için bir adım daha atarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 372 sosyal hizmet merkezine irtibat noktalarını oluşturduk. Bu irtibat noktaları, ŞÖNİM’lerle bağlantılı olarak çalışarak, bu konuya daha yaygın bir şekilde eğilmemize imkan tanıyacak. Kadına yönelik şiddetle sonuna kadar mücadele etmekte de kararlıyız.

Sevginin, saygının, karşılıklı anlayışın ve dayanışmanın hâkim olduğu bir aileyi yıkmaya hiçbir güç yetmez. Özellikle yeni kuşaklarda evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya karşı bir mesafe, en azından son dönemlerde bir gecikme görüyorum. Gençlerimizin evlilik ve çocuk konusunda ne kadar erken yol alırlarsa hayatın güzelliklerini o kadar çabuk yakalayacaklarına inanıyorum. Ailelerimizi ve kadınlarımızı destekleyecek her türlü adımı belediye başkanlığımdan itibaren attık, atıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde kadınlarımızı destekleyen bu merkezlerimizin sayısı daha da artacak.”