Kadına Şiddetle Mücadele Günü... Acı harita

Haberin Devamı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla ‘Kadincinayetleri.org’ adresi üzerinden yayınlanan interaktif haritalama çalışması, acı tabloyu gözler önüne serdi. Bu verilere göre:

- Kadın cinayetleri 10 yılda en az yüzde 25 arttı.

- Kadın cinayetleri il bazında en çok İstanbul’da, ilçe bazında Seyhan’da (Adana) yaşandı.

- Kadın cinayetlerinin bir numaralı faili kocaydı.

- Her 5 kadın cinayetinden 1’i boşanma ya da ayrılık aşamasında gerçekleşti.

- Öldürülen her 5 kadından 1’i şiddet veya taciz mağduruydu.

- Şiddet gören her 10 kadından 6’sı güvenlik amaçlı korunma başvurusunda bulunmuştu.

- Kadın cinayetleri en çok evde ve ateşli silahla işlendi.

YAKIN İLİŞKİ CİNAYETİ

10 yılda öldürülen 2 bin 534 kadının 1113’ünün faili kocasıydı. 285 kadın cinayetinde ise fail erkek arkadaş, 176 kadın cinayetinde eski eş, 82 kadın cinayetinde ise eski erkek arkadaş. Yakın ilişki cinayeti olarak da anılan bu cinayetler, kadın cinayetlerinin yüzde 65’ini oluşturuyor. 10 yılda 169 kadın akrabası, 111 kadın babası, 104 kadın ise erkek kardeşi tarafından öldürüldü. 79 kadını oğlu, 64 kadını damadı, 12 kadını kayınpederi öldürdü. Bu, her 5 kadından birinin aile veya akrabası tarafından öldürüldüğü anlamına geliyor.

GÜLMEK CİNAYET ‘BAHANESİ’

Haberin Devamı

En az 299 cinayette kadının ayrılma veya boşanma isteği, 205 cinayette aldatılma şüphesi bahane olarak sunuldu. Elbise almak, geç gelmek, telefonda konuşmak, gülmek bile neden oldu.

ANLIK SİNİR DEĞİL

2015 yılından bu yana Medyaya Yansıyan Kadın Cinayetlerinin Haritalaması araştırmasını yürüten gazeteci ve kadıncinayetleri.org’un kurucusu Ceyda Ulukaya, cinayetlerin hiçbirinin ‘ani bir sinir sonucu’ yaşanmadığını belirtti. Ulukaya, “Harita, kadınların en fazla nerede öldürüldüklerini görmemizi de sağladı. Harita, kadın cinayetlerini önlemeyecek çalışmalarda lokasyon odaklı bir rehber niteliği taşıyor” dedi.