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Kadına şiddete karşı 24 saat kulaç attı

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#Kadına Şiddet#İrem Sönmez#Maltepe Belediyesi
Kadına şiddete karşı 24 saat kulaç attı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 07:00

Sporcu İrem Sönmez, Maltepe Belediyesi’nin organizasyonuyla Cumhuriyet’in 100’üncü yılında kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak amacıyla 21 Eylül Perşembe günü saat 17.00’de denize girdi. Sönmez, Maltepe İdealtepe Mendirek alanı içerisinde 500 metrelik alanda aralıksız 24 saat boyunca yüzdü.

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Hiç dinlenmeden 44 kilometre yüzen sporcu sadece beslenmek için durdu. Sporcunun sağlığı ve güvenliği için bekleyen Maltepe Belediyesi Spor ve Sağlık Müdürlüğü görevlileri, Sönmez’e beslenmesi için haşlanmış patates, turşu suyu ve muz verdi.

Kadına şiddete karşı 24 saat kulaç attı

TEK KOLLA SIRTÜSTÜ

Yüzme sırasında son 10 saat kramp girdiği için sol kolunu kullanamayan İrem Sönmez, tek kolla sırtüstü yüzerek 24 saati tamamladı. Cuma günü saat 17.00’de Sönmez, elindeki Türk Bayrağı ile alkışlar eşliğinde karaya çıktı. Sahilde bekleyen ambulansta sağlık kontrolleri yapıldı. Sönmez, “Cumhuriyet’in 100. yılıyla ilgili bir şey yapmak istedim. Kadına şiddete karşı yapalım dedim” ifadelerini kullandı.

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#Kadına Şiddet#İrem Sönmez#Maltepe Belediyesi

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