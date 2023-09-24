Kadına şiddete karşı 24 saat kulaç attı

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Hiç dinlenmeden 44 kilometre yüzen sporcu sadece beslenmek için durdu. Sporcunun sağlığı ve güvenliği için bekleyen Maltepe Belediyesi Spor ve Sağlık Müdürlüğü görevlileri, Sönmez’e beslenmesi için haşlanmış patates, turşu suyu ve muz verdi.

TEK KOLLA SIRTÜSTÜ

Yüzme sırasında son 10 saat kramp girdiği için sol kolunu kullanamayan İrem Sönmez, tek kolla sırtüstü yüzerek 24 saati tamamladı. Cuma günü saat 17.00’de Sönmez, elindeki Türk Bayrağı ile alkışlar eşliğinde karaya çıktı. Sahilde bekleyen ambulansta sağlık kontrolleri yapıldı. Sönmez, “Cumhuriyet’in 100. yılıyla ilgili bir şey yapmak istedim. Kadına şiddete karşı yapalım dedim” ifadelerini kullandı.