Kadına şiddete karşı 1 Temmuz eylem planı

Cumhurbaşkanlığı'nda önceki gün gerçekleştirilen toplantıda, Erdoğan kadın derneklerinin temsilcileri ve milletvekillerini 4 saate yakın dinledi. Edinilen bilgilere göre toplantıda söz alan kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin doğru olmadığını, bunun şiddetle mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini söyledi. Konuşmacılar, “İstanbul Sözleşmesi şiddete karşı kadını koruyordu. Keşke bundan çekilmesiydik. Kadınlar kendini güvende hissetmiyor. Şimdi de ilgili yasaya ilişkin talepler başladı. Buradan geri adım olmaması lazım. Sözleşmeden doğabilecek boşlukların hızla doldurulması gerekir. Sözleşmeden çekilmenin kadına yönelik şiddet ile mücadelede geri adım olduğu gibi algı oluşturuluyor” dedi.

DEVLETİN GÖREVİ HERKESİ KORUMAK

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ayasofya imamının sözlerine karşı gerekli tepkiyi vermemesi de eleştirildi. Özellikle muhafazakar kadın STK temsilcilerinin, sözleşmeyi savundukları için bir kesim tarafından linç edilmek istendiği de ifade edildi. Toplantıda, devletin, cinsiyet ayrımı veya cinsel yönelim farkı gözetmeksizin herkesi şiddete karşı koruma görevi olduğu ifade edildi. Erdoğan, değerlendirmeleri dinledikten sonra şunları söyledi: “Bir grup toplumsal hayatı manipüle ettiği ve böyle bir hava oluştuğu için sözleşmeden çekildik. Şiddetle mücadele konusunda asla taviz vermeyeceğiz. Aynı şekilde kadınlarımızı şiddete karşı korumaya devam edeceğiz. Şiddete hiçbir tolerans tanımayacağız. Bunun için gerekli hukuki altyapımız var. İlgili yasa tavizsiz uygulanacak. Yasadan asla vazgeçmeyeceğiz. Emin olun bundan dönüş yok. Aynen uygulanmaya devam edilecek.”

GENELGE GELİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, İstanbul Sözleşmesi sürecinin 1 Temmuz’da tamamlanacağı ve bir aksaklık oluşmaması için genelge yayınladıklarını söyledi. Yanık, “1 Temmuz’da da Cumhurbaşkanımız başkanlığında ‘Şiddet ile Mücadele Eylem Planı’nı açıklayacağız” dedi.

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