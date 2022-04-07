Kadın polisler attığını vuruyor

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Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, karla kaplı tatbikat alanlarında erkek meslektaşları ile zorlu eğitimlerini başarıyla sürdüren kadın polisler, farklı silah modelleriyle belirlenen hedeflere metrelerce uzaktan tam isabet sağlıyor. Özel hareket, asayiş, trafik, TEM, KOM ve Toplum Destekli Polislik gibi çeşitli şubelerde çalışan kadın polisler, 7 gün 24 saat görev yapıyor. Kadın polislerden anne olanlar ise mesainin ardından hem çocuklarıyla hem de ev işleri ile ilgilenip yeniden görev başlıyor.

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