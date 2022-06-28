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Kadın havacılara kötü haber

#Kadın Havacı#Jet-Lag#Doğurganlık
Kadın havacılara kötü haber

Kadın pilotlar ve hosteslerin uçuş süreleri arttıkça doğurganlık seviyelerinin de düştüğü ortaya çıktı. Uçuşlarda yüksekliğin artmasıyla maruz kalınan ultraviyole radyasyon ve uzun uçuşlar sonrası jet-lag gibi etkenler ile yumurta sayıları azalarak doğurganlık seviyesi düşüyor.

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Prof. Dr. Ercan Baştu, 66’sı uçuş görevlisi, 68’i farklı mesleklerden olmak üzere toplam 134 kadının doğurganlık seviyelerini inceledi. Buna göre uçuş süresi ve uçuş ile ilgili mesleklerin yapıldığı süre arttıkça doğurganlık seviyesi azalıyor. Prof. Dr. Ercan Baştu, 17 Haziran 2022’de Gynecological Endocrinology isimli bilimsel dergide de yayımlanan çalışmasıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Yüksek enerjili ışınlara maruz kalmanın insan vücudu ve üreme organları üzerindeki olumsuz etkileri uzun yıllardır biliniyor. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalar daha çok laboratuvarda yapılmış deneylerdi. Biz ise burada sürekli olarak ultraviyole radyasyona maruz kalan kadın pilotları ve kabin memurlarını inceledik. Ulaştığımız kadın çalışanlarda, kan tahlili ile bakılan ve yumurtalık rezervini gösteren AMH (Anti Müllerian Hormon) seviyelerine baktık. Ek olarak ultrasonda yine yumurtalık rezervini gösteren öncül yumurtalarının sayımını yaptık. Bu karşılaştırmayı 25-29 yaş, 30-34 yaş gibi gruplara böldük ve karşılaştırdık. Buna göre uçuş görevlileri özellikle ilerleyen yaşlarda hemcinslerine göre daha düşük AMH seviyeleri ve yumurta sayısına sahip.”

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'ÖNLEM ALMAK GEREKEBİLİR'

Ayrıca araştırma uzun yıllar çalışan uçuş görevlilerinin doğurganlık seviyelerinin, daha kısa süredir çalışan meslektaşlarına göre daha düşük olduğunu da ortaya koydu. Prof. Dr. Ercan Baştu, “Bu çalışma her ne kadar gebe kalma oranını direkt incelemese de en önemli çıktımız, uçuşlarda fazla vakit geçiren kişilerin gebe kalma istekleri varsa daha genç yaşta bazı önlemler alması gerekebileceği yönünde” dedi. 

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