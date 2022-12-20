Kadın girişimcilere 2 milyarlık destek

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İSTANBUL’da düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin dört bir yanından başarı hikâyelerini anlatmak için gelen kadınları dinledi ve yeni destek paketi müjdesi açıkladı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Kadınlarımıza daha fazla destek vermekte kararlıyız. Kadınlarımız başta olmak üzere reel sektörümüze müjde vermek istiyorum. Hazine Destekli Kefalet sistemiyle, firmalarımıza tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlaya-cak yeni bir adım attık. Özellikle fatura iptallerinden kaynaklanan sorunları çözecek yöntemleri de devreye alarak sistemin etkinli-ğini artırıyoruz. Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize de 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik. Kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yaparak onların enerjilerini ve emeklerini hayalleriyle buluşturmaya da özel önem veriyoruz.

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KADIN KOLLARI EN GÜÇLÜ PARTİYİZ

İnsanoğlunun yarısını dışlayan, kadınları yok sayan toplum potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Türkiye’nin siyasi hareketleri içinde kadın kolları bizim gibi güçlü olan bir parti yok. Gerek ana kademesiyle, gerek kadın kollarıyla en güçlü parti biziz.”

ÇOCUĞUN İSTİSMARI KABUL EDİLEMEZ

ERDOĞAN konuşmasında, altı yaşında kız çocuğuna evlilik adı altında istismara da tepki gösterdi: “Biz hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden, hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, etmiyoruz. Kendi aile hayatımızda da bunun bir örneği yok. Hele hele çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir. Gündeme gelen hadise konusunda da en başından itibaren tüm kurumlarımız gerekli takipleri yapmış, süreçleri hassasiyetle işletmiştir.”

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EVDEN ÇIKMA DENİLİRKEN HİNDİSTAN’A GİTTİM...

AK Parti Kadın Kolları’nca düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi’ne katılan kadın girişimciler, başarı hikâyelerini diğer kadınlara ilham olsun diye anlattı.

Sevgi Kütüz (43): “ Gaziantep İl Tarım Müdürlüğü’nde Aysel Eskici, ‘Nurdağı ilçesinde moringa bitkisi yetiştirmeye var mısınız?’ dedi. Tohumlarımızı biyollere ektik. Sonra tarlayı ektik. O yıl Hindistan’a gittik. Kooperatifimizi kurduk. İl Tarım Müdürlüğü, KAP İdaresi, Ticaret Odası ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı’nın desteklerini aldık. Ürettiğimiz moringa bitkilerinden çay, şampuan, sabun, kolajen, dezenfektan, boğaz ve burun spreyi ürettik. Şimdi bunları Almanya ve Amerika’ya ihraç etmek üzereyiz. ‘Evden çıkma’ denirken, Hindistan’a gittim.”

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Ayşegül Karancı (53): “Bileğimde sadece bir altın hasır bilekliğim vardı. Bozdurup kurs parası yaptım, Zonguldak Ereğli’den İstanbul’a eğitim almaya gittim. 6 ay sonunda estetisyen oldum. 2001 yılında işletmeci olarak bu işlere girdim. Şimdi güzellik merkezim var.”

Zöhre Türkmen (34): “7 yıl önce kanatlı hayvan projem Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan birincilik aldı. Hiç param yokken 30 bin lira destek aldım. Ve doğal yumurta üretmeye başladım. 2 yıl önce ölüme terk edilen yaklaşık 300 civcive de sahip çıktım. Şimdi Çukurova’da tavuk çiftliği sahibiyim.”

Hayriye Duman (39): “Kayısıyla geçimimizi sağlıyorduk. Sermaye için bir günlüğüne bir eve temizliğe gittim. O parayla da internetten 5 kilo tohum, 1 kilo kompost sipariş verdim. Genç Çiftçi Projesi ile de 100 metrekarelik tesis kurdum.”