Kadın girişimciler ödül aldı

KADEM öncülüğünde bu yıl 8’incisi düzenlenen “İnovasyon Kadın Programı”nda ödüller sahiplerini buldu. Finale kalan 31 kadın girişimci arasında hakem heyetinin değerlendirmesi sonucu dereceye giren 6 kadın girişimci toplamda 1 milyon TL’lik ödülün sahibi oldu. Kadın girişimcilere ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, İstanbul Valisi Davut Gül, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar verdi.

Birinci Melike Bağcı’ya ödülünü Zekeriya Çoştu verdi.

BİRİNCİLİK SİBER SAVUNMA ALANINDA

Geliştirdiği Merkür Savunma projesi ile Ön Kuluçka kategorisinde 225 bin TL’lik birincilik ödülünün sahibi olan Melike Bağcı, “Elektrik elektronik mühendisiyim, haberleşme sistemleri, Siber Güvenlik sinyal, istihbarat konularında çalışmalar yapıyorum. Savunmada dışa bağımlılığın azaltılması ve milli güvenliğimize değer katmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Törende konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu özetle şunları söyledi: “Bakanlık olarak Kadın Girişimciliği İnisiyatifi adında bir platformun kurulmasına öncülük ettik. KADEM’in de paydaşları arasında olduğu bu inisiyatifin önümüzdeki dönemde, politika yapım süreçlerinden öncü projelere kadar, geniş bir yelpazede daha faal olmasını arzu ediyoruz. Bunun için gereken desteği vermeye hazırız. Teknoloji girişimciliği ekosistemine yönelik kamu politikalarına ve uygulamalarına yön veren, liderlik ettiğimiz Teknogirişim Konseyi’nde, Kadın Girişimciliği İnisiyatifi Başkanı’nı daimi üye yaparak bunu kurumsallaştırdık.”

İstanbul Valisi Davut Gül de “Kadın güçlenirse aile güçlenir, aile güçlenirse toplum güçlenir, toplum güçlenirse devlet güçlenir” diye konuştu.

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR: LÜBNAN’DA CİHAZLAR PATLATILDI

Törendeki konuşmasında İnovasyonda Kadın Programı’nı sosyal sorumluluk programı ötesinde gördüklerini belirten Sümeyye Erdoğan Bayraktar özetle şöyle dedi: “Üzülerek her gün haberlerde izliyoruz, Filistin’de masum insanların, bebeklerin teröristleşmiş devlet tarafından öldürüldüğünü görüyoruz. Yine Lübnan’da aynı devlet tarafından insanların ceplerindeki cihazların patlatıldığını gördük. Burada önemli olan, teknolojideki hakimiyet ve ülkelerin her alanda söz sahibi olabilmeleri. Bu tür müdahaleler her alanda bağımsız olan devletlerde kolay kolay yaşanmıyor. İşte bu yüzden Türkiye’de, her alanda söz sahibi olma anlamında milli teknoloji hamlesi adı altında ciddi bir ilerleme yaşandığı dönemden geçiyoruz ve biz de bu programımızı Türkiye Yüzyılı vizyonu için stratejik bir program olarak görüyoruz.”

16 KADIN ŞİRKET KURDU

-KADEM İnovasyonda Kadın Programı’na 2015’ten bu yana 2 binin üzerinde kadın girişimci başvurdu, 200’den fazla kadın girişimci, girişimcilik kampına katıldı. Kamplar sonunda finale kalıp ödül alan 36 kadın girişimciden 16’sı kendi şirketini kurdu ve 6’sı yatırım aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan kadın girişimciler, farklı sektörlerde önemli başarılara imza attı.