Kadın-erkek eşitliğinden uzak toplumlara Türkiye ‘ablalık’ yapabilir

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Dönem başkanı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen konferansa konuk olarak davet edilen Türkiye’yi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün temsil etti.

ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER

Fas’tan Nepal’e, Zimbabve’den Nikaragua’ya geniş bir coğrafyada kadın-erkek eşitliği için mücadele eden yetkililerin sunum yaptığı konferansta, erken evlilik, kız çocuklarının eğitim olanaklarına eşit erişimi, kadınların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımı, şiddetten korunma, kadınların karar mekanizmalarında yer alması ile kadın liderliğinin desteklenmesi gibi toplumsal cinsiyet eşitliği önündeki güncel engeller tartışıldı. Hareketin gelecek dönem başkanlarından Uganda’nın Aile Bakanı Betty Amongi Ongom, “Birçok ülkede kadınlar hâlâ yasalar önünde eşit değil. Her 5 kadından 1’i 18 yaşından önce evleniyor. Şiddet ayrı, istihdam ayrı, adalete erişim ayrı, evde ücretsiz bakım ayrı bir sorun. Bunlar kadınlar olarak en büyük sorunlarımız. Buradaki sözlerimiz eyleme dönüşmediği sürece havada kalacak” dedi. Yenigün de, “Kadınların bilgi, yetenek ve tecrübelerinden faydalanmayan ülkeler ekonomik ve sosyal kalkınma yarışında geride kalır. Sosyal ve ekonomik büyüme ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmak için kadınların hayatın her alanında katma değer oluşturmasını teşvik etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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KAZANIMLARIMIZ ÖNEMLİ

Konferansın davetlisi olarak Azerbaycan’da bulunan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise “Aslına bakarsanız burada bulunmam, Cumhuriyet’in 100. yılında kadın-erkek eşitliği konusunda bulunduğumuz konum itibarıyla çok değerli. Türkiye’de kadınlar olarak bu alanda kazanımlarımız çok fazla ve bu noktaya sivil toplum devlet işbirliğinin de yoğun olduğu dönemlerden geçerek geldik. Kadın-erkek eşitliğinden uzak topluluklara, bağlantısız hareket üye derneklerine, gençlerine, alanda çalışan sivil toplumlarıyla birlikte devlet yöneticilerine işbirliği ve yasal zemine dayalı kazanımların önemini anlatmak bizim görevimiz. Bu noktada Türkiye’nin abilik ve ablalık rolü dedikleri o rolü çok iyi üstlenebileceği bir konumu yakaladığını düşünüyorum. Biz de hem sivil toplum hem kurumsal alanda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

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BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ NEDİR?

- Resmi olarak herhangi bir büyük güç blokunun yanında veya karşısında yer almayan 120 ülkeden oluşan bir forum olan Bağlantısızlar Hareketi (Non-Aligned Movement/NAM) Birleşmiş Milletler’den sonra dünya çapındaki en büyük devletler topluluğunu oluşturuyor. Bağlantısızlar Hareketi’ne 2019 yılından bu yana liderlik eden Azerbaycan, yıl sonunda bu görevi Uganda ve Özbekistan’a devredecek.