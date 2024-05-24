Kadın eli ‘lastiğe’ de değdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İBB Kadın’ın, Otopratik işbirliği ile düzenlediği kadınlar için lastik değiştirme ve araç bakımı kursu, kadın sürücülerden büyük rağbet gördü. İki haftada bir, 15’er kişilik gruplar halinde düzenlenen kursta kadınlar ellerine krikoyu alıp lastik değiştirmeyi öğreniyor. Eğitimde erkeklere atfedilen faaliyetlerden biri olan araç arıza ve bakımı ile lastik değişimi bilgisi kadınlar için erişilebilir hale getirilerek toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. 4 saati teorik, 2 saati pratik olmak üzere 6 saatlik atölye çalışmaları, kadınların ihtiyaç duydukları araç bakımı ve lastik değişimi becerilerine sahip olacak şekilde düzenleniyor.

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USTASINDAN TÜYOLAR

- Proje kapsamında lastik ustası Özlem Aslan Kaki de kadınlara lastiğin özelliklerini, kullanım ve saklama ömrü ile lastiğin ne zaman değişmesi gerektiğini öğretti. Kaki, hemcinslerini erkek tamircilerin yönlendirmelerine karşı uyarmayı da ihmal etmedi: “Sakın ola aynı aksta bulunan iki lastikten birini asla tek değiştirmeyin. Bir lastiğe 4 kereden fazla yama yapmayın. Mevsim değişikliklerinde lastiği mutlaka kontrol edin.”

YOLDA KALMA KORKUMUZ BİTTİ

- Kursiyer kadınlar trafikte yaşadıklarını ve neden kursa katıldıklarını şöyle anlattı:

Nebahat Ömeroğlu: “1984’ten beri araç kullanıyorum. Bugüne kadar hiç lastik değiştirmedim. Yolda kaldığımda yardımsever bir toplum olduğumuz için hemen koşuyorlar. Bir gün yolda kaldığımda, sağ olsun polis memuru ittirdi arabamı. Yapılabilir olduğunu gördüm.”

Lale Çokgezer: “Gezmeyi ve araba kullanmayı çok seviyorum. 43 yaşındayım, 18 yaşından beri kullanıyorum. Ama şimdiye kadar lastik olayını hiç bilmiyordum. Yolda kaldığımda ya eşimi çağırırdım ya da yoldan geçenlere ‘Yardım eder misiniz?’ derdim. Öğrenmek, kimseye muhtaç olmamak çok güzel.”

Behice Gelmez: “İlk araba kullanmak istediğimde, eşim ‘40’ından sonra kullanamazsın, öğrenemezsin’ demişti. Ama sebat ettim öğrendim. Şimdi, ‘Lastik değiştireceğim’ deyince, güldü geçti. Çünkü başaracağımdan emin.”

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Nazlıcan Yıldız: “İstanbul Üniversitesi’nde Sivil Havacılık okuyorum. Ehliyetim vardı ama lastik konusunda hiçbir fikrim yoktu. Benim için çok keyifli aktivite oldu. İleride arabam olursa, en azından kardeşime, ağabeyime mecbur kalmadan kendi işimi kendim halledebileceğim. Hatta yolda kalan kadınlara yardım bile ederim.”