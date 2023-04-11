Kadın aday sayısında yine hüsran... Parti parti kadın analizi 

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AK PARTİ: MKYK ÜYELERİ ÖN SIRALARDA

- AK Parti’de 113 kadın aday gösterilirken, hemen hemen yarısı seçilebilecek yerlerde.

- AK Parti’nin MKYK üyeleri Sunay Karamık Adana 3. sıradan, 2006 Türkiye Güzeli Seda Sarıbaş Aydın 2. sıradan, Edirne Milletvekili olan Fatma Aksal 1. sıradan, Behiye Eker İstanbul 1. Bölge 10. sıradan, Büşra Paker İstanbul 2. Bölge 8. sıradan ve Ayşe Böhürler Kayseri 2. sıradan listeye girdi.

Seda Sarıbaş Aydın

- Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Dr. Ayşen Gürcan AK Parti Eskişehir listesinde 2. sıradan, Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Ümmü Gülşen Öztürk İstanbul 1. Bölge 12. sıradan aday gösterildi.

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- Ağrı’da hiç milletvekili olmayan AK Parti’nin listesinin ilk sırasında Ruken Kilerci yer aldı. Deprem bölgesi Hatay’da Zehra Eren 5. sırada.

ESKİ CHP’Lİ VEKİLİN KIZI

- İstanbul’da AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin Tokat’tan İstanbul 3. Bölge 2 sıraya, mevcut milletvekilleri Müşerref Pervin Tuba Durgut 4. sıradan ve Rümeysa Kadak 3. Bölge 6. sıradan aday gösterilirken, Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik İstanbul 2. Bölge 12. sıraya kaydırıldı.

- Eski CHP İstanbul milletvekili Aydın Ayaydın’ın kızı Derya Ayaydın İstanbul 2. Bölge 10. sıradan aday gösterildi.

- Diyarbakır’da Suna Kepolu Ataman 3. sıradan aday gösterilirken, Diyarbakır annelerinden olan Ayşegül Biçer 4. sırada yer aldı. AK Parti’nin Diyarbakır’da 3 milletvekili bulunuyor.

EN GENÇ ADAYIN İŞİ ZOR

- Antalya’da kadın adaylar arasında İYİ Parti’den AK Parti’ye geçiş yapan Tuba Vural Çokal 3. sırada bulunuyor.

Nisa Alptekin

- İzmir’de gazeteci Şebnem Bursalı 1. Bölge 3. sıradan aday olurken, AK Parti’nin en genç adayı olan Nisa Alptekin İzmir 1. Bölge 10. sıradan aday gösterildi. AK Parti 2018 seçimlerinde İzmir 1. Bölge’de 4 milletvekili çıkarabilmişti.

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Meclis’teki kadın milletvekillerinden bir kısmı, 27. dönem sona ererken TBMM ’de partili arkadaşlarıyla böyle veda pozları vermişti.

CHP: DÖRT ADAYDAN BİRİ KADIN

- CHP, beklentilerin aksine yine erkeklerin çoğunlukta olduğu bir listeyle çıktı. Listede sadece 147 kadın aday yer aldı. Bunların 10’u da ittifak ortalarına tanıdığı kontenjanlarda yer alan kadınlardan oluştu. Saadet Partisi (SP) 24 kişilik kontenjan listesinde tek bir kadın adaya bile yer vermezken, Gelecek Partisi 19 kontenjanından 4’ünü, DEVA 25 kişilik kontenjanından 4’ünü, İYİ Parti ise 6 kişilik kontenjanının 2’sini kadınlardan tercih etti. DP ise 3 kişilik kontenjanının tümünü erkeklerden seçti.

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SADECE 11 KADIN LİSTE BAŞI

- CHP listelerinde sadece 11 kadın ilk sıradan aday gösterildi. Bu isimler İstanbul 1. Bölge’de Gamze Akkuş İlgezdi, İzmir 2. Bölge’de Gökçe Gökçen, Ankara 1. Bölge’de Gamze Taşçıer, Afyonkarahisar’da Burcu Köksal, Denizli’de Gülizar Biçer Karaca, Giresun’da Elvan Işık Gezmiş, Sakarya’da Ayça Taşkent, Trabzon’da Sibel Suiçmez, Tunceli’de Hüsniye Karakoyun, Bartın’da Aysu Bankoğlu ve Osmaniye’de Asu Kaya oldu.

Gamze Taşçıer

- Listenin geneline bakınca 147 kadın adaydan ancak 55 kadarının seçilebilecek sıralarda olduğu gözlendi. Seçildikleri takdirde ittifak ortaklarına gidecekler de düşüldüğünde CHP’nin kadın milletvekili sayısı bu oranda azalacak. Halen 16 kadın milletvekili bulunan CHP için bu sayı istatistiksel olarak önemli bir artışı işaret etse de, partiden bugüne kadar kadınlara verilen mesajlar dikkate alındığında bunun beklentileri karşılamaktan uzak kalacağı yorumları yapılıyor.

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MHP: 90 ADAY

- MHP’nin YSK’ya sunulan 28’inci dönem milletvekili aday listesinde 600 kişi yer aldı. Bunların 510’u erkek 90’ı ise kadınlardan oluştu. Altı ilde kadınlar ilk sırada aday gösterildi. Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık Çankırı’dan, Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç Nevşehir’den, Zuhal Karakoç Dora Kahramanmaraş’tan, Deniz Debboylu Aydın’dan, Özlem Balcı Muğla’dan, Nilgün Dalkılıç da Tunceli’den birinci sıralarda yer aldılar. MHP listelerinin en renkli ismi ise Muğla’dan birinci sıradan aday gösterilen oyuncu Özlem Balcı oldu. Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan “Reis” filminde Emine Erdoğan’ı canlandırdı. Ayrıca Seksenler dizisinin önemli oyuncularından.

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İYİ PARTİ: KOTAYLA 152 İSİM

- İYİ Parti’nin aday listesinin 152’sini kadınların oluşturduğu görüldü. Böylece kadın kotası olan yüzde 25’lik oran da doldurulmuş oldu. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz kadın aday sayısına ilişkin olarak da “Listelerimizde, Genel Merkezimizin, kadın bir Genel Başkan’ın ortaya koyduğu ana ilkelerden biri olan ‘kadın kotasına’ hassasiyetle dikkat edildi” ifadelerini kullandı.

- 9 KADIN BİRİNCİ SIRADA: Ayyüce Türkeş (Adana), Ünzile Yüksel (Giresun), Aylin Cesur (Isparta), Nimet Özdemir (İstanbul-1), Şenol Sunat (Manisa), Selcan Taşçı Hamşıoğlu (Tekirdağ), Evrim Balbaloğlu (Zonguldak), Kübra Dursun (Karabük) ve Elif Loğoğlu (Osmaniye) birinci sıralardan aday gösterilen İYİ Parti kadınları oldular.

- EMEKLİ KADIN ALBAY: MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş, doktor. Ankara birinci bölge üçüncü sıra adayı Kevser Ofluoğlu da emekli albay. İstanbul birinci bölge birinci sıra adayı Nimet Özdemir de üniversite lisans derecesini Conley Üniversitesi’nde siyaset bilimi üzerine tamamlandı. Bir inşaat şirketinde kurucu ortak olarak görev alıyor.

- SORBONNE MEZUNU AVUKAT: İstanbul ikinci bölge dördüncü sıra adayı hukukçu Ece Güner 1992’de, Université Paris Panthéon Sorbonne’dan en yüksek onur derecesiyle mezun oldu. 37 yaşındaki Samsun ikinci sıra adayı İmren Nilay Tüfekçi de ABD ve İngiltere’de büyük konut ve ticari inşaat projelerini yürütüyor. Tekirdağ’dan birinci sırada listede yer alan Selcan Taşcı Hamşıoğlu da gazeteci, sanat tarihçisi, lisanslı motor sporları hakemi.

Ece Güner

LİSTE BAŞI REKORU YEŞİL SOL PARTİ’DE

- Emek ve Özgürlük İttifakı altında seçime giren Yeşil Sol Parti ve TİP listesinde kadın aday oranı yüzde 40’a ulaştı. YSP, 30 seçim çevresiyle liste başında en fazla kadın aday gösteren parti oldu. Doğu ve Güneydoğu’da Mardin, Van, Şırnak gibi iddialı olduğu illerin yanı sıra İstanbul 3. Bölge, İzmir 1. Bölge, Bursa 1. Bölge, Adana, Kars ve Erzurum’da ilk sırada kadınları aday gösterdi. YSP’nin 490 adayından 193’ü kadınlardan oluştu. HDP’nin 2018 seçiminde kendi logosu altında gösterdiği kadın aday sayısı 230 olmuştu. 50 seçim çevresinde liste veren TİP’te ise 398 adayından 161’i kadın. TİP’te 28 seçim çevresinde kadın adaylara ilk sırada yer verdi.