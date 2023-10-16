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Olay, HasanpaÅŸa Mahallesi'nde 14 Ekim Cumartesi saat 03.20 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Almanya'dan gelen kÄ±z arkadaÅŸÄ± Simge TuÄŸcu ile beraber konsere gitti. Ä°ddiaya gÃ¶re konser Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda Ali K. Åž. ile aralarÄ±nda laf atma meselesi yÃ¼zÃ¼nden tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼yerek kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nce Ali K. Åž., Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§akla Atakov'u bÄ±Ã§aklayarak aÄŸÄ±r yaraladÄ±. ArdÄ±ndan olay yerinden kaÃ§arak uzaklaÅŸtÄ±. TuÄŸcu'nun ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Atakov, ambulans ile kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

ANNESÄ° SÄ°NÄ°R KRÄ°ZÄ° GEÃ‡Ä°RDÄ°

Polis ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ali K. Åž. yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ali K.Åž., emniyette yapÄ±lan iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. HayatÄ±nÄ± kaybeden Davut Atakov'un cenazesi, bugÃ¼n BakÄ±rkÃ¶y Amnine Hatun Camii'nde Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan topraÄŸa verilmek Ã¼zere, Silivri'de bulunan SelimpaÅŸa MezarlÄ±ÄŸÄ±'na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Anne OÄŸulgÃ¶zel Atakov sinir krizi geÃ§irdi.Â

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Anne OÄŸulgÃ¶zel Atakov, "Bunu yapan insanÄ±n, Ã¶lmesini istiyorum. BaÅŸka bir ÅŸey istemiyorum. 23 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸumun canÄ±nÄ± alanÄ±n canÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyorum. Ben ancak Ã¶yle rahatlarÄ±m. Benim yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±ma kÄ±yanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ istiyorum. OÄŸlumu 5-6 gÃ¼n Ã¶nce gÃ¶rdÃ¼m, beraber yaÅŸÄ±yorduk" dedi.

"BEN ONA BAKMAYA KIYAMIYORDUM"

Anne Atakov, "KÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ± biliyordum, onun da suÃ§u yok. Almanya'dan gelmiÅŸ. Onunla beraber Ã§Ä±kÄ±p konsere gitmiÅŸlerdi. Geri dÃ¶nerken bÄ±Ã§aklamÄ±ÅŸ, kalbine saplamÄ±ÅŸ. Birisinin evladÄ±nÄ±; birilerinin Ã¶ldÃ¼rememesi lazÄ±m, kÄ±yamamasÄ± lazÄ±m. Bu kadar basit olmamasÄ± lazÄ±m. En gÃ¶zde evladÄ±mdÄ±. Ona Ã§ok baÄŸlÄ±ydÄ±m. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. Ben ona bakmaya kÄ±yamÄ±yordum" dedi.Â

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"BURAYA ONA SÃœPRÄ°Z YAPMAYA GELDÄ°M, ÅžÄ°MDÄ° TOPRAÄžA VERÄ°YORUM"

Almanya'dan Davut Atakov'a sÃ¼rpriz yapmak iÃ§in Ä°stanbul'a gelen kÄ±z arkadaÅŸÄ± Simge TuÄŸcu, "Ellerimden kaydÄ± gitti. HiÃ§bir ÅŸey yapamadÄ±m. Buraya, ona sÃ¼rpriz yapmaya geldim. Åžimdi ise topraÄŸa verdim, gidiyorum. AcÄ±m Ã§ok bÃ¼yÃ¼k, bÃ¶yle ÅŸeyler yaÅŸansÄ±n istemezdim. Biz 6 aydÄ±r birlikteydik. Ciddi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorduk. Allah benden aldÄ± onu. Birlikte konsere gitmiÅŸtik. Sonra KadÄ±kÃ¶y'de olanlar oldu" diye konuÅŸtu.

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