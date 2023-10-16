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Kadıköy'de korkunç olay! Kız arkadaşına laf atan şüpheli tarafından öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Bıçaklı Saldırı#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 10:08

İstanbul Kadıköy’de Ali K.Ş.(56) adlı saldırgan, sokakta yürürken S.T. adlı genç kadına laf attı. Kız arkadaşına laf atan Ali K.Ş.’yle kavga eden Davut Atakov (23), bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan katil zanlısı Ali K.Ş. adliyeye sevk edildi.

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Kadıköy, Hasanpaşa Mahallesinde 14 Ekim Cumartesi saat 03.20 sıralarında meydana gelen olayda Davut Atakov, yolda kavga ettiği bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Davut Atakov’un olay sırasında yanında bulunan kız arkadaşı S.T.'nin (27) ifadesine başvurdu.

Kadıköyde korkunç olay Kız arkadaşına laf atan şüpheli tarafından öldürüldü

S.T., ifadesinde birlikte yürüdükleri esnada kirli sakallı, gözlüklü, uzun montlu bir erkeğin kendisine laf attığını, bu nedenle erkek arkadaşıyla kavga ettiklerini söyledi. S.T. kavga sırasında arkadaşını bıçaklayan şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığını belirtti. Polis yaptığı araştırmada cinayetle sonuçlanan kavga anının da güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti.

Kadıköyde korkunç olay Kız arkadaşına laf atan şüpheli tarafından öldürüldü

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Görüntülerde kız arkadaşıyla yürüyen Davut Atakov’un, yanından geçtikleri kişinin yanına geri döndüğü ve kavga ettiği görüldü. Polis kısa sürede kimliğini tespit ettiği şüpheli Ali K.Ş.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden olayda kullandığı bıçak çıktı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli cinayeti itiraf ederken “Onlar geçerken bana laf attılar. Ben de cevap verince aramızda kavga çıktı. Kendimi korumaya çalıştım" dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kadıköyde korkunç olay Kız arkadaşına laf atan şüpheli tarafından öldürüldü

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#Kadıköy#Bıçaklı Saldırı#Cinayet

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