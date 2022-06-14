Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy’deki izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 25 şüpheliden 2’si tutuklandı

#İstanbul#Kadıköy#İzinsiz Gösteri
Kadıköy’deki izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 25 şüpheliden 2’si tutuklandı

Kadıköy'de dün izinsiz gösteriye katılıp uyarılara rağmen dağılmadıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 2’si tutuklandı. 23 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.

Haberin Devamı

12 Haziran 2022 pazar günü "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" sloganıyla izinsiz gösteri yapmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri iddia edilen toplam 70 kişi polis tarafından yakalanmıştı. "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet" suçundan 45 kişi emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 25 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 23’ünün adli kontrol talebiyle serbest bırakılmaları istenirken, 2 şüphelinin ise tutuklanması talep edildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüphelilerden polis kalkanlarına tekme attığı iddia edilen İsmail Temel ve bir polis memuruna fiili saldırıda bulunduğu ileri sürülen Koray Türkay, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet " ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kadıköy#İzinsiz Gösteri

BAKMADAN GEÇME!

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık
‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz

‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor! ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz'

#Toz Fırtınaları
Nehirler kırmızı akıyor, 45 gün güneş doğmuyor… İşte dünyanın en ‘iç karartıcı’ şehri

Nehirler kırmızı akıyor, 45 gün güneş doğmuyor… İşte dünyanın en ‘iç karartıcı’ şehri

#Norilsk

BAKMADAN GEÇME!

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu | Kronik bir hastalık sürecine girebilir

1 SORU 4 UZMAN | Bilim kanseri yeniyor mu? | 'Kronik bir hastalık sürecine girebilir'

#Sağlık
‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz

‘Turuncu tehlike’nin etkisi her geçen gün artıyor! ‘Artık toz fırtınaları yeni normalimiz'

#Toz Fırtınaları
Nehirler kırmızı akıyor, 45 gün güneş doğmuyor… İşte dünyanın en ‘iç karartıcı’ şehri

Nehirler kırmızı akıyor, 45 gün güneş doğmuyor… İşte dünyanın en ‘iç karartıcı’ şehri

#Norilsk