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Kadıköy'de zemin çökmesiyle çukura düşmüştü! Korku dolu anları anlattı

#Çökme#Kadıköy#Çukur

Kadıköy'de 3 katlı binanın önündeki zemin çöktü. Çökme nedeniyle 5 metre derinliğinde çukur oluştu. Binanın girişinde bulunan tekel dükkanı sahibi vatandaş, çöken çukura düştü. Çukura düşen iş yeri sahibi Ömer Kaçağan o anları anlattı.

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Geçtiğimiz Cumartesi günü Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın önünde çökme oldu. Çökme nedeniyle 5 metre derinliğinde çukur oluştu. Çökmenin meydana gelmesi ile birlikte vatandaşlar çevrede kısa süreli panik yaşadı. Çökme sırasında binanın girişinde bulunan iş yeri sahibi Ömer Kaçağan oluşan çukura düştü.

Kadıköyde zemin çökmesiyle çukura düşmüştü Korku dolu anları anlattı

"MEYVE SUYU DOLABIYLA BERABER BEN DE DÜŞTÜM"

İş yerinin önünde oluşan çukura düşen Ömer Kaçağan, “Akşam saat 19.30 sıraları müşterimle telefonla konuşuyordum. O esnada burada geçmişte kalan bir su kuyusu varmış, 50 yıl öncesine ait. Üstü daha önce kapatılmış. Tabii 50 yıllık süre içerisinde erozyona uğrayınca o kısım çökme yapmış. Tabii biz bunun farkında değiliz. Bina olarak da farkında değiliz. Ben burada sekiz yıllık esnafım. Meyve suyu dolabıyla beraber ben de düştüm. Allah korudu. 6 metre düştüm. Yaklaşık 30 dakika aşağıda kaldım. Sonra bazı müşterilerim var, onlar geldi o esnada. Mahalleli toplandı, kurtarmaya çalıştılar. İtfaiye istedim. Çünkü aşağıda üstüme toprak kaydı, taşlar düştü. Bir tehlike arz ediyordu. Hem onlar için hem benim için, özellikle benim için. Sonra itfaiye geldi. 30 dakika sonra da yaptıkları inceleme sonucunda merdiven indirdiler. Kendi düştüğüm gibi merdivende kendim çıktım. Allah korudu. İki tane kola dolabım gitti. Tentem ve tesisatlarım gitti. Onlar halledilecek şeyler. Ben çok şükür hayattayım. Sadece bacağımda sıyrıklar var. Çünkü sağımda demir vardı, cam kırıldı, dolapların camları kırıldı. Bir nevi korku filmi gibi bir şeydi aşağısı. Kaldığımız yerden hayat devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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