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Kadıköy'de taksicilere denetim! 2 bin 678 TL ceza

#Taksi#Denetim#Kadıköy
Kadıköyde taksicilere denetim 2 bin 678 TL ceza

Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde çalışma izni ve ruhsat süresinin dolduğu tespit edilen 2 taksi sürücüsüne toplam 2 bin 678 lira para cezası uygulandı. Sürücülerden biri uygulanan cezaya tepki gösterdi.

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Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy’de Rıhtım Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Trafikte taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetimler kapsamında durdurulan ve içerisinde yolcu bulunan 34 TES 35 plakalı araç sürücüsü Tuncay Ağca ve 34 TH 29 plakalı ticari taksi sürücüsünün çalışma izni ve ruhsat süresinin dolması nedeniyle sürücülere toplamda 2 bin 678 lira para cezası uygulandı. Taksiler ise çekici yardımıyla Yediemin Otoparkı’na götürüldü.

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"RUHSAT KAYDI YOK DİYE ARAÇ MI BAĞLANIR?"

Taksi sürücüsü Tuncay Ağca, "Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz? Ruhsat kaydı yok diye araç mı bağlanır? Benim sicilime girip baksınlar trafik cezam bile yok. Yolcu taşıma kartım ve gerekli belgelerim var. Sadece diğer aracımız arızalı olduğu için tamire gitti. Ben de boş durmamak için bu araçla 2 saatliğine işe çıktım. Suçumuz buysa eğer kanunun kestiği parmak acımaz" dedi.

Kadıköyde taksicilere denetim 2 bin 678 TL ceza

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#Taksi#Denetim#Kadıköy