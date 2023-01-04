Kadıköy'de takip etti, kâbusu yaşattı! Taksicinin savunması 'pes' dedirtti

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Kadıköy E-5 Fikirtepe mevkiinde 30 Aralık Cuma gecesi 03.30 sıralarında, Berna K. (52) ve Yıldız S.( 48), cipleriyle bir arkadaşlarının doğum günü partisinden dönüyordu. Kızıltoprak'a geldiklerinde ciplerine arkadan bir taksi çarptı. Ne olduğunu anlayamadan taksici ikinci kez ciplerine çarptı.

Taksicinin kendilerine kasıtlı şekilde çarptığını fark eden kadınlar gaza basarak kurtulmaya çalıştı. Ancak taksici ısrar ederek takip etmeyi ve arkalarından çarpmayı sürdürdü. Gecenin karanlığında dehşet içinde kalan kadınlardan Yıldız S. polisi arayarak yardım istedi. Kadınlar hastane önüne geldiğinde taksici bir kez daha arkadan çarpınca yol üzerindeki polisler gürültüyü fark etti.

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Polisleri gören taksici de kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Araçların seyir güzergahlarındaki kameralarının incelenmesi sonucunda ticari taksinin plakası tespit edildi. Taksi şoförü Ramazan Şimşek(35), dün gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda taksi sürücüsünün 35'i 'Otodan hırsızlık' olmak üzere 7 farklı konudan toplam 63 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli Ramazan Şimşek emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

"BÖYLE BİR OLAY YAŞANSAYDI DURUP ÖZÜR DİLERDİM"

Şüpheli Ramazan Şimşek ifadesinde, "30 Aralık Cuma saat 03.35 sıralarında 34 THM 35 plakalı ticari taksi benim sevk ve idaremdeydi. Ancak o saatte Kadıköy rıhtımdan müşteri almıştım. Mantara çarpmıştım. Ben o gece müştekinin beyan ettiği bölgede ticari taksiyle çalışmıştım. GPS kayıtları mevcuttur. Ben kesinlikle çarpma hususunu kabul etmiyorum. Ben çarpıp neden kaçayım.

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Böyle bir olayda neden durmayayım. Böyle bir olay yaşansaydı, durup özür dilerdim. Ben Söğütlüçeşme Evlendirme Dairesi'nin orada kaza yaptım.

Sonra aracı çekip tamirhaneye götürdüm" dedi. Şüpheli Şimşek'e dosya içerisinde bulunan fotoğraflar gösterilerek, çarptığını iddia ettiği mantarlarla, meydana gelen kazanın uyumsuz olduğu belirtildi. Ramazan Şimşek, "Ben mantara çarptığım için bu kaza meydana geldi. Panik atak hastasıyım, müştekileri tanımam. Serbest bırakılmamı istiyorum" dedi.

Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen Ramazan Şimşek, 'Müştekilerin ikamethagına, iş yerine, eğitim aldığı/verdiği okul, kurs ve benzeri yerlere 250 metreden fazla yaklaşamama, haftada 2 gün imza atma ve her türlü taşıtı kullanmamak ve sürücü belgesini teslim etmek' şeklindeki adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.