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Kadıköy'de Opera Sanatçısı Doktor İhsan Ünlüer'in evinde yangın çıktı

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#Kadıköy#Yangın#İhsan Ünlüer
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2023 16:25

Kadıköy'de, 2 katlı tarihi binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Binanın 1990 yılında hayatını kaybeden yazar ve opera sanatçısı Doktor İhsan Ünlüer'in olduğu öğrenildi. Yangında herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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Yangın, saat 14.30 sıralarında Caferağa Mahallesi Dr. İhsan Ünlüer Sokakta bulunan 2 katlı tarihi bir binada çıktı. Evdeki tütsüden çıktığı iddia edilen yangında binayı kısa sürede duman kapladı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpü ile müdahalede bulunurken durumu yetkililere bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın çıkan binanın, 1990 yılında hayatını kaybeden yazar ve opera sanatçısı Dr. İhsan Ünlüer'e ait olduğu ve eşi Ayten Ünlüer'in halen bu evde yaşadığı öğrenildi. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Dr. İhsan Ünlüer'in eşi Ayten Ünlüer, "Akşamları gençler toplanıyor sigara falan içiyorlardı hep uyarıyordum onları. Tütsü yapıp koymuştum o çıkardı yangını" diye konuştu. Yangına müdahale eden esnaf Nihat Çakır, "Dumanların çıktığını gördük, hemen Yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettik. Evde yaşayan Ayten Ünlüer'i dışarı çıkardık. Çok şükür yaralanan kimse yok" diye konuştu.

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#Kadıköy#Yangın#İhsan Ünlüer

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