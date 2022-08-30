Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy'de motosikletlilerden Zafer Bayramı korteji

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kadıköy#30 Ağustos Zafer Bayramı
Kadıköyde motosikletlilerden Zafer Bayramı korteji
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 14:37

Türkiye Motosiklet Platformu üyesi yüzlerce motosiklet tutkunu 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kadıköy'den Edirnekapı Şehitliği'ne kortej düzenledi.

Haberin Devamı

Kadıköy Suadiye'de bir araya gelen Türkiye Motosiklet Platformu üyesi yüzlerce motosikletli 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, kortej halinde Edirnekapı Şehitliği'ne gitti. Saat 12.00'de Suadiye'de toplanan grup üyeleri 13.00'de hareket edip Edirnekapı Şehitliği'ne doğru yola çıktı. Polislerin eşlik ettiği motosikletliler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek şehitliğe ulaştı.

Kadıköyde motosikletlilerden Zafer Bayramı korteji

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "30 Ağustos'un, zaferin 100. yılında yine Suadiye'den hareket eden kortejimiz Edirnekapı Şehitliği'ne gidecek ve orada şehit aileleri ile buluşacağız. Her zaman yaptığımız bu gurur dolu korteji bugün de burada olmaktan çok mutluyuz. Çok yüksek bir katılım var yine, yüzlerce motosikletçi geldi ve Urfadan, Ankara'dan başka şehirlerden de katılımlar var. Gelen herkesin ayağına sağlık. Birazdan Bağdat Caddesi'nde bizim bu kortejimizin çıkışını bekleyen binlerce insan bizi alkışlayacak. Çok duygusal anlar yaşıyoruz gerçekten bizim için müthiş anlar bunlar." dedi.

Kadıköyde motosikletlilerden Zafer Bayramı korteji

Haberin Devamı

Türkiye Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Murat Tomris, "Atamızın bizlere bırakmış olduğu büyük mirası coşkuyla, sevgiyle ve mutlulukla karşılamak için yine buradayız. Motosikletimizi burada sürüyoruz. Edirnekapı Şehitliği'mize doğru hareket ediyoruz. Tahminimce 2 ya da 3 binin üzerine motosikletli var burada." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kadıköy#30 Ağustos Zafer Bayramı

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı İstanbul dahil 9 kent alarmda

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 9 kent alarmda

#Meteoroloji
İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek?

#Artemis 1
Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı İstanbul dahil 9 kent alarmda

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 9 kent alarmda

#Meteoroloji
İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek

İnsanlık 50 yıl sonra Ay’a dönüyor: Orion uzay yolculuğunda neleri değiştirecek?

#Artemis 1
Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham