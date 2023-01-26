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Kadıköy'de martıların yemek akını

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#İstanbul#Kadıköy#Martı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 10:29

KADIKÖY'de onlarca martı, çöp kamyonunun peşine takıldı. Temizlik görevlileri ise bir yandan çöpleri toplarken, bir yandan da çöpteki atıklarla peşlerinden gelen martıları besledi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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Onlarca martı Rasimpaşa Mahallesi'nde çöp kamyonunun peşine takıldı. Bu sırada çevredeki depodan çöpe bırakılan balık atıklarını toplayan temizlik işçileri, balıkları martıların yemesi için aracın üzerine bıraktı. Onlarca martı temizlik aracının üzerine atılan balık atıklarından yemek için birbirleriyle yarıştı. O anlar çöp aracının arkasından gelen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"MARTILAR DA NASİBİNİ YEMİŞ OLUYOR"

Görüntülerle ilgili balık deposunun sahibi konuşmak istemezken, çevredeki vatandaşlar bu manzaranın sık sık yaşandığını söyledi. Emlakçı Güven Ağaoğlu, "Güzel bir şey. Sonuçta çöpe atılan balıklar ziyan olmamış oluyor. Martılar da nasibi yemiş oluyor, güzel bir görüntü. Çöp aracının üzerinde martıları görüyoruz ara ara. Denk geliyor bazen. Memnunuz bu durumdan" dedi.

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"ÇÖP ARACINI TAKİP EDİYORLAR"

Sokaktaki otel çalışanı Türker Aktaş, "Hemen hemen her gün çöp alışında görüyoruz. Martılar balığın kokusunu ya da görüntüsünü alıp, sahilde ne kadar martı varsa sokağa hücum ediyorlar. Çöp aracını ana yola kadar takip ediyorlar. Daha önce buradaki balıkçı arkadaşımız balık artıklarını sahilde martılara veriyordu. Artık yoruldu herhalde, çöpe atıyor" şeklinde konuştu.

Kadıköyde martıların yemek akını

İş yeri çalışanı Yakup Genç, "Biz de sahile götürüyorduk, martılara veriyorduk. Çöpe atılınca direk martılar geliyor. Onlar da kamyonun üzerine atarak besliyorlar" ifadelerini kullandı.

 

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#İstanbul#Kadıköy#Martı

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