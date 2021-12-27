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Kadıköy'de korkunç gece! 9 saat sonra yakalandılar

#Kadıköy#İstanbul#Cinayet

İstanbul Kadıköy’de 23 yaşındaki Ufuk Keskin yan baktın kavgası sonucu bıçaklanarak öldürüldü. Aynı gün içinde yakalanan katil zanlıları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin cinayette kullandıkları bıçağı bir dönerciden aldıkları ortaya çıktı.

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Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Ufuk Keskin, eğlenmek için arkadaşlarıyla cadde üzerindeki bir bara gitti. Ufuk Keskin ve arkadaşları bir ara sigara içmek için dışarı çıktı. O sırada caddede eğlenen iki kişi ile aralarında yan baktın tartışması yaşandı. İddiaya göre, iki kişi küfürlü konuşunca Ufuk Keskin onları “Yanımızda kadın var, küfürlü konuşmayın” diyerek uyardı. Tartışma büyümeden Keskin ve arkadaşları tekrar mekana girdi.

6 KEZ BIÇAKLANAN GENÇ, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra Ufuk Keskin ve arkadaşları mekandan ayrılıp cadde üzerinde yürümeye başladı. Keskin ve arkadaşları daha önce tartıştıkları iki kişi ile caddede karşılaştı. Bu kez iki kişi gruba bıçakla saldırdı ve Ufuk Keskin karnına aldığı 6 bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Keskin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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CİNAYETTEN 9 SAAT SONRA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ihbarı alır almaz olay yerine geldi ve çalışmalara başladı. Ekipler olay yeri ve çevresinde bulunan iş yeri ve binalara ait toplam 60 güvenlik kamerasını tek tek inceledi. İncelemeler sonucunda, şüphelilerin önce eşkalleri sonra da kimlikleri tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yoğun teknik ve fiziki takibi sonucu, cinayetin şüphelisi oldukları belirlenen Oğuzhan K. (19) ve Muhammet Enes Y. (18) olaydan yalnızca 9 saat sonra Kartal’da yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kadıköyde korkunç gece 9 saat sonra yakalandılar


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UFUK KESKİN’İ DÖNERCİDEN ALDIKLARI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜLER

Olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma yapan ekipler, şüphelilerin Ufuk Keskin cinayetinde kullandıkları bıçakları dönerciden aldıklarını tespit etti. Üzerinde Ufuk Keskin’in kanı bulunan cinayet aletleri, olay yerine yakın bir yerde bulundu.
Bıçağı kağıda sarıp caddede yürüdüler
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin dönerciden aldıkları öğrenilen bıçakları kağıda sarıp cadde üzerinde yürüdüğü anlar görüldü. Bir başka kayıtta ise, şüphelilerin cinayetten sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Adliyeye sevk edildiler
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Oğuzhan K.’nin 6, Muhammet E.Y.’nin ise 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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#Kadıköy#İstanbul#Cinayet

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