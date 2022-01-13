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Kadıköy'de korku dolu dakikalar! Acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

#Yangın#Kadıköy#Apartman

Kadıköy, Feneryolu Mahallesi'nde 10 katlı binanın 1. katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Olay, Kadıköy’de Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 10 katlı binan birinci katındaki evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

ACI HABER GELDİ: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın nedeniyle 5 kişi yoğun dumandan etkilendi. Yangının olduğu evde mahsur kalan 68 yaşındaki Oya Çomçom ise hayatını kaybetti. Öte yandan yangının çıkış sebebini bulmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kadıköyde korku dolu dakikalar Acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

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#Yangın#Kadıköy#Apartman

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