Kadıköy'de korku dolu dakikalar! Acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

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Olay, Kadıköy’de Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 10 katlı binan birinci katındaki evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

ACI HABER GELDİ: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın nedeniyle 5 kişi yoğun dumandan etkilendi. Yangının olduğu evde mahsur kalan 68 yaşındaki Oya Çomçom ise hayatını kaybetti. Öte yandan yangının çıkış sebebini bulmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.