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Kadıköy'de kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı

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#Otomobil#Kaza#Kadıköy
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 15:59

Kadıköy'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen kadına çarptı, ardından da takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken sürcü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında 34 RJ 7511 plakalı ciple seyir halinde olan Suphi Hiçbilmez, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

Hiçbilmez, cipiyle kaldırımda yürüyen yabancı uyruklu bir kadına çarptı, ardından da takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücü ise emniyete götürüldü. Kazayı gören Mustafa Akça, "Otomobil kaldırıma çıkıp dubaları kırdıktan sonra yayaya vurdu ve takla attı. Kadında kırıklar vardı. Şoförde bir sorun yok. Şoför yaşlıydı" diye konuştu. 

Kadıköyde kaldırımda yürüyen kadına otomobil çarptı

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KAZA ANI KAMERADA

Kadırımda yürüyen yayanın yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobille kaldırımdaki yayaya çarparak ters döndüğü anlar yer alıyor. Çevredekiler yaralının yardımına koşuyor.

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#Otomobil#Kaza#Kadıköy

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