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Kadıköy'de kahreden olay! Torununu kurtaran kadın tramvayın altında kaldı

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#Kadıköy#Tramvay#İlgün Çölege
Kadıköyde kahreden olay Torununu kurtaran kadın tramvayın altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 21:45

Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu, tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege tramvayın altında kalarak ağır yaralanan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde Bahariye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber cadde üzerinde yürüyen İlgün Çölege(64), bir anda tramvay yoluna giren 4 yaşındaki torunu Adem Ç.'yi son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı. Torununu kurtaran Çölege tramvayın altında kaldı.

Kadıköyde kahreden olay Torununu kurtaran kadın tramvayın altında kaldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çölege yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Korunu ise hafif yaralandı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Yaşananları anlatan Ayhan Erek, "Tramvay gelirken çocuk aniden tramvayın yoluna fırladı.

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Bunu gören babaanne, çocuğu itti. Kendini kurtaramadı. Tramvayın altında 4-5 metre sürüklendi. Sonra tramvay durdu. Ambulans geldi. Torunu hafifti. Çocuk hafifti. Tramvayın altında kalmadı" dedi. 

 

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#Kadıköy#Tramvay#İlgün Çölege

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