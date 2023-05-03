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Kadıköy'de istek şarkı cinayetinde yeni detaylar: 'Benim istediğim şarkıyı çal lan' diye bağırdı

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#Kadıköy#İstanbul#Cinayet
Kadıköyde istek şarkı cinayetinde yeni detaylar: Benim istediğim şarkıyı çal lan diye bağırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 13:24

Kadıköy'de Mehmet Caymaz tarafından bıçaklanarak öldürülen Cihan Aymaz'ın arkadaşı ve görgü tanığı Muhammet Mağol'un polise verdiği ifadede, "Mehmet isimli bu şahıs, Cihan'ın yanına giderek 'benim istediğim şarkıyı çal lan' diye bağırdı. Cihan da kendisine 'tamam çalarım. Ama sakin ol. Bağırma insanlar rahatsız oluyor' dedi. Mehmet buna daha çok sinirlendi. 'Benim dediğimi yapacaksın' diyerek cebinden çıkardığı çakıyı Cihan'ın göğsüne sapladı" dediği öğrenildi.

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Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy rıhtımında meydana geldi. 30 yaşındaki Cihan Aymaz, yanında bulunan ses sistemiyle müzik çalıp şarkı söylüyordu. Bu sırada alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Caymaz, Aymaz’dan hoparlörden türkü çalmasını istedi. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Caymaz, elindeki bıçakla Cihan Aymaz’ı göğsünden yaraladı. Aymaz, aldığı darbenin etkisiyle denize düştü. Ardından şüpheli Mehmet Caymaz da denize atladı.

DENİZE ATLAYAN ŞÜPHELİYİ SAHİL GÜVENLİK EKİBİ ALDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan yaralı Cihan Aymaz’a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Aymaz, ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli Mehmet Caymaz ise sahil güvenlik botuna çıkarıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı. Cihan Aymaz kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kadıköyde istek şarkı cinayetinde yeni detaylar: Benim istediğim şarkıyı çal lan diye bağırdı

"ALKOLLÜ BİR ŞEKİLDE ETRAFTAKİ İNSANLARI RAHATSIZ ETTİ"

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Caymaz, polise ifade vermedi. Olayla ilgili görgü tanığı olarak emniyete götürülen Cihan Aymaz'ın arkadaşı Muhammet Mağol'un polise verdiği ifade ortaya çıktı. Mağol'un ifadesinde, "Cihan, benim yaklaşık olarak 6-7 aydır arkadaşımdır.

Kadıköyde istek şarkı cinayetinde yeni detaylar: Benim istediğim şarkıyı çal lan diye bağırdı

Bugün saat 16.00 sıralarında iskeleye gittim. Cihan yine hoparlörünü kurdu ve hoparlörden müzik çalarak kendisi de şarkı söylüyordu. Saat 19.00 sıralarında olaydan dolayı adını öğrendiğim Mehmet Caymaz isimli şahıs elinde içki şişesiyle oraya geldi. Elindeki içki şişesini yere bıraktı.

Orada alkollü bir şekilde etraftaki insanları rahatsız etti. Sonra rahatsız olunca oradan dağıldılar. Sonra Mehmet isimli bu şahıs Cihan'ın yanına giderek 'Benim istediğim şarkıyı çal lan' diye bağırdı." dediği öğrenildi.

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"CİHAN DENİZDEYKEN KENDİNDEYDİ"

Muhammet Mağol'un ifadesinin devamında "Cihan da kendisine 'Tamam çalarım. Ama sakin ol. Bağırma insanlar rahatsız oluyor' dedi. Ancak Mehmet isimli bu şahıs daha çok sinirlendi. Birden belinden siyah renkli bir çakı çıkardı. Çakıyı düğmeye basarak açtı. Sonra Cihan'a küfür etti. 'Benim dediğimi yapacaksın. Benim dediğim şarkıyı çalacaksın' dedi. Bir anda Cihan'ın üstüne yürüdü. Cihan kendisine bir karşılık veremedi.

Mehmet, direkt olarak Cihan'ın göğsüne doğru bıçağı bir kere sapladı. Cihan'ın göğsünden kan akmaya başladı ve Cihan denizin kenarında olduğu için şahsın bıçaklaması ve iteklemesi ile denize düştü.

Ardından Mehmet Caymaz da denize elinde çakıyla atladı. Cihan'ı denizin kıyısına sahile doğru kendisi çekti. Denizdeyken Cihan'a tekrar vurmadı. Cihan denizdeyken kendindeydi. Çırpınıyordu. Cihan'ın elinden tuttuk ve denizden çekerek kaldırıma yatırdık. Mehmet denizden çıkmadı. Orada kaldı. Bekledi. Biz hemen polisi ve ambulansı aradık. Denizin kenarına çıkardığımızda Cihan bayıldı. Bir süre sonra polis geldi. Sonra ambulans geldi. Ambulans hemen Cihan'ı alıp hastaneye götürdü. Deniz polisleri geldi. Mehmet isimli şahsı polisler denizden çıkardılar. Çıktığında elinde çakı yoktu" dediği kaydedildi.

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#Kadıköy#İstanbul#Cinayet

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