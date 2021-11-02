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Kadıköy'de eğlence mekanında 'pes' dedirten olay

#Kadıköy#Polis#Hırsızlık
Kadıköyde eğlence mekanında pes dedirten olay

İstanbul Kadıköy'deki birçok eğlence mekanında, dans edenlerin masalardaki cep telefonlarını çaldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerinin uzun süren takipleri sonucu çalıntı telefonlarla birlikte yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kadıköy'de son günlerde bir kişi, girdiği eğlence mekanlarında, müşterilerin eğlenip dans ettiği anlarda masaların üzerine bıraktıkları cep telefonlarını çalıp ortadan kayboluyordu. Telefonlarının çalındığını fark eden mağdurlar ise teker teker polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Rıhtım Polis Merkezi Suç Araştırma ekipleri, mekanlardaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.

POLİS 20 GÜN BOYUNCA TAKİP ETTİ

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 20 gün boyunca müşteri kılığına girerek eğlence mekanlarında iz sürdü. Şüpheli dün gece saatlerinde Kadıköy'deki bir eğlence mekanına girmek üzereyken sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Kadir A. (32) olduğu belirlenen şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde 5 adet çalıntı cep telefonu ve 18 bin lira para ele geçirildi. Ayrıca Kadir A.'nın 32 adet de suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Anadolu Adliyesi'ne sevk eden şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköyde eğlence mekanında pes dedirten olay

"KADIKÖY EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SAĞ OLSUN ÇOK HIZLI BİR ÇALIŞMAYLA YAKALADI HIRSIZI"

Eğlence mekanı sahibi Süleyman Eroğlu, "Burası eğlence mekanı. Kadıköy'de bu ve benzeri yerlerde son günlerde hırsızlık vakaları yaşanıyordu. Sağ olsun hırsız arkadaş bizi de ziyaret etti. Bizim de eğlenen dans eden arkadaşlarımızın masasından cep telefonlarını çalmış. Bayağı bir uğraştık bulamadık. Bulamadığımız için emniyete bildirdik. Kadıköy Emniyet Müdürlüğü sağ olsun çok hızlı bir çalışmayla yakaladı hırsızı. Onlardan öğrendiğimiz kadarıyla cezaevine girmiş. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kadıköyde eğlence mekanında pes dedirten olay

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

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Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, müşterilerin dans ettiği sırada, şüphelinin eğlence mekanında dolaşarak masaların üzerindeki cep telefonlarını aldığı görülüyor.

 

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#Kadıköy#Polis#Hırsızlık

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