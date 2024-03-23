×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy'de dehşet: Minibüs şoförü, kadın sürücüye saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik#Kadıköy#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 10:28

Kadıköy'de minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı. O anlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

 

Olay Kozyatağı Kaya Sultan Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde ilerleyen panalvan minibüsün şoförü ile kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Aracından inen kadın sürücü, minibüsün camına yaklaşarak şoföre tepki gösterdi. Kadın sürücü, minibüsün kapısını açmaya çalıştığı sırada aracından inen şoför, kadına saldırdı. Vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından sözlü tartışma devam etti.

Kavga nedeniyle sokak üzerinde bir süre trafik durdu. Çevredeki vatandaşlar araya girerek İki sürücü araçlarına bindirdi. Araçlarına binen sürücüler olay yerinden ayrıldı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik#Kadıköy#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!