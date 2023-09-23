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Kadıköy’de bikiniyle geziyordu: ‘Kitap okuma’ şartıyla serbest

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#Kadıköy#Bikini#Melisa Aydınalp
Kadıköy’de bikiniyle geziyordu: ‘Kitap okuma’ şartıyla serbest
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 07:00

İstanbul Bağdat Caddesi'nde bikiniyle gezerken gözaltına alınan manken Melisa Aydınalp, sulh ceza hâkimliğince haftada en az iki kez kütüphaneye giderek ‘ahlak ve toplum değerleri’ ile ilgili kitaplar okumak şartıyla serbest bırakıldı.

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Manken Melisa Aydınalp’in Bağdat Caddesi'nde bikiniyle gezdiği görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Melisa Aydınalp, savcılık ifadesinin ardından ‘hayasızca hareketler’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliği, Aydınalp hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme Melisa Aydınalp’in Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirleyeceği bir kütüphaneye, haftanın en az 2 günü müracaat ederek ‘ahlak ve toplumsal değerler’ ile ilgili kitaplar okumak ve okuduğu kitaplara ilişkin kütüphane tarafından tanzim edilecek takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunmak yükümlülüğüne tabi tutulmasına hükmetti. 

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#Kadıköy#Bikini#Melisa Aydınalp

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