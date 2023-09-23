Kadıköy’de bikiniyle geziyordu: ‘Kitap okuma’ şartıyla serbest

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Manken Melisa Aydınalp’in Bağdat Caddesi'nde bikiniyle gezdiği görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Melisa Aydınalp, savcılık ifadesinin ardından ‘hayasızca hareketler’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliği, Aydınalp hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme Melisa Aydınalp’in Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirleyeceği bir kütüphaneye, haftanın en az 2 günü müracaat ederek ‘ahlak ve toplumsal değerler’ ile ilgili kitaplar okumak ve okuduğu kitaplara ilişkin kütüphane tarafından tanzim edilecek takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunmak yükümlülüğüne tabi tutulmasına hükmetti.



