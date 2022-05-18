Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kadıköy'de bıçaklı, taşlı, çekiçli kavga

#Kavga#Kadıköy#İstanbul
Kadıköyde bıçaklı, taşlı, çekiçli kavga

Kadıköy'de bir otomobil sürücüsü ile kağıt toplayıcısı başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı, taşlı kavgaya dönüştü. Tartışmayla başlayıp, yumruklaşmayla devam eden kavgada, otomobil sürücüsü kağıt toplayıcısını bıçakla kovaladı. Kağıt toplayıcısı bir arkadaşıyla birlikte otomobil sürücüsüne taşla saldırdı. Otomobilinin camı patlayan sürücü, kağıt toplayıcısına çekiç fırlattı. 

Haberin Devamı

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, otomobil sürücüsüyle kağıt toplayıcısı arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yumruklaşmayla başlayan kavgayı mahalleli ayırdı. Otomobil sürücüsü bir süre sonra elinde büyük bir bıçakla, kağıt toplayıcısının arkasından koştu. Çevredeki insanların tepkisi nedeniyle otomobiline geri dönen sürücüye, bu kez kağıt toplayıcısı taş atarak karşılık verdi. Otomobilinin camı kırılan sürücü kağıt toplayıcısına çekiç fırlattı. Sürücü daha sonra oradan ayrıldı. 

Kavgayı gören mahalle esnafı Yasin Eray Ertuğrul, "Bir kağıt toplayıcısıyla otomobil sürücüsü arasında bilmediğimiz bir nedenle tartışma yaşandı. İnsanlar araya girdi ama, yumruklaştılar. Sürücü darbe almıştı ve otomobiline geçti. Sakinleştiğini düşündüğümüz sırada, elinde büyük bir bıçakla kağıt toplayıcısını kovaladığını gördük. Sonra döndü, aracına geçti. Bu sırada kağıt toplayıcısı taş atarak otomobilin camını kırdı. Sonra da koşarak sokağın aşağısına doğru uzaklaştı. Araç sürücüsü de arkasından çekiç fırlattı ama temas etmedi. Yumruklaşma sırasında darbe aldılar ama, sonrasında bir yaralanma olmadı" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kavga#Kadıköy#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

#NATO

BAKMADAN GEÇME!

Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

#NATO