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Kadıköy-Üsküdar Maltepe’ye tramvay

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#Kadıköy#Üsküdar#Maltepe
Kadıköy-Üsküdar Maltepe’ye tramvay
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Anadolu Yakası’nda Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe arasında yapılacak tramvayın fizibilite ve projesini tamamladıklarını duyurdu.

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Anadolu TRAM adı verilen Anadolu Yakası’nın tramvayı yaklaşık 21.3 kilometre uzunluğunda olacak ve 33 istasyondan oluşacak. Tramvay hattının birinci etabında Kadıköy’deki meydan düzenlemesiyle rıhtım istasyonu olacak. Buradan Üsküdar ve Maltepe’ye tramvayla ulaşım sağlanacak. Tramvay Üsküdar’a doğru Zeynep Kamil’den Maltepe’ye ise minibüs yolundan çalışacak. Tramvay, Söğütlüçeşme’de Marmaray, hızlı tren ve yeni projelendirilen Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattı, Sahrayıcedit’te Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metrosu, Ayşekadın ve Şenesenevler’de de Dudullu-Bostancı metrosuyla entegre olacak.

 

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#Kadıköy#Üsküdar#Maltepe

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