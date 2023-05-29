Kadıköy D100'de trafikte drift ve makas

Haberin Devamı

Kadıköy D-100 Karayolu'nda 34 SGV 71 plakalı otomobilin sürücüsü, makas atarak ilerlerken drift yaptı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye otomobil, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)