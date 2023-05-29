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Kadıköy D100'de trafikte drift ve makas

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#Kadıköy#Trafik#Kaza
Kadıköy D100de trafikte drift ve makas
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 10:13

İstanbul Kadıköy’de makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü, drift de yaprak trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Kadıköy D-100 Karayolu'nda 34 SGV 71 plakalı otomobilin sürücüsü, makas atarak ilerlerken drift yaptı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye otomobil, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)

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#Kadıköy#Trafik#Kaza

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