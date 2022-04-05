Kader'i de koruyamadık

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İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Kader Gökçe (24), önceki akşam saat 19.30 sıralarında Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nın üst geçidinden indikten sonra yolda yürürken, arkadan yanına yaklaşan Alparslan Çay (28) kolundan tuttu. Alparslan Çay, Kader Gökçe’yi ara sokağa götürmek istedi ancak Gökçe buna direndi. Çay, Gökçe’yi direnmesine rağmen kolundan tutarak zorla 116. Sokak’a götürdü. Burada belinden tabancayı çıkartan Çay, Gökçe’nin boynuna ateş etti. Gökçe, kanlar içinde yere yığılırken, bir süre etrafına bakınan Çay daha sonra namluyu başına dayadı ve tetiği çekti. Çevredekilerin korku dolu anlar yaşadığı olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kader Gökçe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastaneye götürülen Alparslan Çay da dün sabah saatlerinde hastanede öldü. Olay yerinde bulunan tabanca ve 2 kovan da Polis Kriminal Laboratuvarı’na incelemeye alındı. Çay’ın daha önce bir evlilik yaşadığı ve boşandığı belirlendi.

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İddiaya göre, Alparslan Çay ve Kader Gökçe eski sevgiliydi. Bir süre yaşanan birliktelikten sonra Kader Gökçe, aralarında yaşanan sorunlar nedeniyle ayrılma kararı almıştı.

AYRILIĞI KABULLENMEDİ

Bu duruma itiraz eden Çay, Gökçe’yi kendisinden ayrılmaması yönünde tehdit etmeye başlamıştı. Kader Gökçe’nin 14 Aralık’ta Bakırköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne giderek tehditten dolayı Alparslan Çay’dan şikâyetçi olduğu öğrenildi. 6 Ocak’ta ise Alpaslan Çay’ın Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği’ne giderek ‘kasten yaralama ve yağma’ iddiasıyla Kader Gökçe’den şikâyetçi olduğu belirlendi.

Kader Gökçe’nin cenazesi yakınları tarafından dün öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Gökçe’nin kuzeni Tolunay Uğurlu, “Kuzenimi rahatsız ettiğini, kuzenimin mahkemeye, savcılığa verdiğini, koruma istediğini biliyorum. Önceden ilişkileri olmuştu. Anlaşamayınca ısrar etti. Son çareyi de böyle bir şeyle buldu.

‘UTANIR HALE GELDİM’

Ülkede bunlar son bulmuyor. İnsanlar sadece kendi başına gelince durumun ciddiyetini anlıyor. Yine bir kadın cinayeti. Ülkede ben erkeğim demekten utanır hale geldim” ifadelerini kullandı.

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Kader Gökçe’nin cenazesi daha sonra Güngören’deki Uhut Camisi’ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazından sonra Kader gözyaşlarıyla toprağa verildi.