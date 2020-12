KADEM'den kadın tacizlerine ilişkin açıklama: Her zaman yanlarında olacağız

KADEM'in Twitter hesabından, son günlerde özellikle sosyal medyada yaşanan taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, CHP’li yönetici tarafından mağdur edilen kişiyle de görüşüldüğü ve destek verildiği belirtilerek, "İdeolojiden bağımsız her yerde karşımıza çıkabilen bu gibi vakaları ve tacizcileri tüm toplum olarak açıkça lanetlemeliyiz." denildi.



Açıklamada, sosyal medya üzerinden kendilerini taciz eden erkekleri ifşa eden kadınlara yönelik eleştirilere de vurgu yapılarak, "Yaşadığı cinsel taciz ve tecavüzü ifşa eden kadınları suçlamak da o ağır travmanın altında ezilmiş kadınlara yaşatılan yeni bir sosyal travmadır. Yapılması gereken, tacizciye değil tacize uğrayan kişiye sahip çıkmaktır. KADEM olarak bu noktada duruşumuz her zaman mağdurdan yana olacaktır."