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Haber Giriş: 08.06.2020 - 00:35,Son Güncelleme:

KADEM’den Aleyna Çakır tepkisi: ‘Psikopat zihniyetlerden kadınlarımızı koruyalım’

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KADEM’den Aleyna Çakır tepkisi: ‘Psikopat zihniyetlerden kadınlarımızı koruyalım’
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Ankara’da sevgilisi tarafından darp edildikten sonra evinde ölü bulunan Aleyna Çakır ile ilgili Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) resmi Twitter adresinden açıklamalarda bulunarak psikopat zihniyetlerden kadınları korumak amacıyla çağrıda bulundu. KADEM, #AleynaCakırİcinAdalet etiketiyle temiz bir topluluk için tüm duyarlı vatandaşları göreve çağırdı.

KADEM'den yapılan açıklama şöyle;

Bir kadının acımasızca dövülerek ardından yaşananların normal bir şeymiş gibi sosyal medyadan paylaşılması, şiddeti bir güç göstergesi olarak gören acınası bir zihniyetin tezahürüdür.

Henüz 19 yaşında gencecik bir kızı, #AleynaÇakır’ı bayıltana kadar döven ve bunu paylaşan cani Ümitcan Uygun da bu vahşetin karşılığında hak ettiği cezayı almalıdır.

Bu vahim olayı kınayanları tehdit edenler ise bu ölümün bir parçasıdır ve bu toplumun geleceği için hepsi birer tehlikedir. İşledikleri suçun gereği yapılmalıdır.

Şiddeti hak gören bu psikopatlardan kadınları korumak, şiddet hatta cinayet endişesi ile yaşamadığımız bir toplum için çalışmak, hepimizin boynunun borcudur. #AleynaCakırİcinAdalet

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