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Kaçış trafiği

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Gaziantep#Deprem
Kaçış trafiği
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 07:00

Hatay’da meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep’te büyük panik yaşandı. Vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Kenti terk edip kırsal bölgelere gitmek isteyenler nedeniyle trafik kilitlendi.

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Benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.  Şehirde kalanlar ise üşümemek için evlerinin, apartmanlarının önünde ateş yakıp ısınmaya çalıştı. Onlardan biri de Gaziantep’te iplik fabrikası sahibi olan Fatih Karaman’dı. Fatih Karaman, bundan sonra ne yapacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

Kaçış trafiği

JEOLOJİ MÜHENDİSİ GİBİ OLDUK

“Ya fabrikaya gideceğiz ya da elimizi kalbimizin üstüne koyup eve çıkacağız. Artık kendi canımızdan vazgeçtik, çocuklarımız için dışarı çıktık. Sallanınca 6’nın üzeri dedik, 6’nın üzeri geldi. Artık hepimiz jeoloji mühendisi gibi olduk. Bununla yaşamaya alışacağız. Yapacak bir şey yok.”

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Kaçış trafiği

HASTANE BOŞALTILDI

- Depremin ardından Gaziantep’te üniversite hastanesi boşaltıldı, hastalar sedyeyle dışarı taşındı. Hastalar bahçede sabahladı. Sinir krizi geçiren onlarca kişi de hastaneye akın etti.

Kaçış trafiği

GÜNDE 2 BİN KİŞİ GİDİYOR

- Birçok aile, dün sabah şehirlerarası otobüs terminaline giderek kurtarabildikleri eşyalarıyla kenti terk etmeye başladı. 40 yıldır Hatay’da yaşadığını belirten Ümit Özalp, “Evimiz, yurdumuz gitti. İşimizden olduk. Otobüslerle herkes memleketini değiştirmeye çalışıyor” dedi. Otobüs firmasında çalışan Kenan Çağlar, “Burada ne ev var, ne de yatabileceğimiz bir yer. Her saat başı araba çıkıyor. Günlük en az 2 bin yolcu taşıyoruz” diye konuştu.

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#Hatay#Gaziantep#Deprem

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