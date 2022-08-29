Kaçırılmak istenen 'Elsa', sahibi bıçaklanınca başından ayrılmadı

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Olay, saat 10.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Boğaçay'ın denize döküldüğü sahil kısmında meydana geldi. Köpeği 'Elsa' ile sahile gelen Levent Tufan, bir süre denize girdikten sonra kenarda oturmaya başladı. Bu sırada kimliği belirsiz kişinin köpeğini götürmeye çalıştığını gören Tufan, peşinden giderek müdahale etti. İkili arasında çıkan tartışmada şüpheli, yanındaki bıçakla Levent Tufan'ı sol bacağından bıçaklayarak kaçtı. Çevredekiler ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Tufan'ı sedyeye aldı. Levent Tufan, çevredekilerin de yardımıyla ambulansın olduğu bölgeye taşınırken, köpeği bir an yanından ayrılmadı. Tufan hastaneye kaldırılırken, yakınının almaya geldiği 'Elsa' ise güçlükle götürüldü. Tufan'ın yakını, 'Elsa'yı "Gel, babanı arıyorum" diyerek götürdü. Polis ekipleri ise şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.