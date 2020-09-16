Kaçaklara yurdun günlüğü 80 lira

İçişleri Bakanlığı genelgesine ve tüm uyarılara rağmen karantina kurallarını ihlal edenler, sokaklarda yakalanıp, yurtlarda izolasyona tabi tutuluyor.

- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde koronavirüs tanısı konulan karantinadaki bir kişi telefonla kontrol edilince Şehitler Meydanı’nda bulunduğu tespit edildi. Ekipler hemen bölgeye giderek hastayı yurda yerleştirdi.

- Bolu’da da karantina kuralına uymadığı belirlenen A.F.M. (30) ve U.N.C. (34) sokakta bulunup Seyyide Nefise Yurdu’na götürüldü. Yasal işlem yapıldı ve para cezası uygulandı.

- Rize’de de karantina kurallarına uymayan 3 kişi yurda yerleştirildi, işlem yapıldı.

- Kocaeli Valiliği, yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden günlük 80 lira alınacağını açıkladı. Diş fırçası, sabun gibi ürünler de istenirse 25 lira ekstra ücret olacak.

EĞLENCE YERLERİNE YENİ GENELGE: FAALİYET DIŞINA ÇIKANLAR KAPATILACAK

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği genelgede bazı eğlence mekanlarının belediye veya il özel idaresine başvurarak faaliyet konularını değiştirdikleri ya da mevcut ruhsatlarına tali faaliyet alanı işleterek eski faaliyetlerine devam ettiklerini bildirdi. Genelgeyle 15 Mart 2020 tarihinden önce ruhsatı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan, bu tarihten sonra ruhsatını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirenlere denetim yapılacak. Eski faaliyetine devam edenler kapatılacak. Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına talî faaliyet işleten işyerleri kapatılacak.