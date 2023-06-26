Kaçak servisine operasyon

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Araçtaki 14 yabancı uyruklu kaçak göçmen sınır dışı edildi, sürücü O.G. ise tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışına kaçak yollarla gitmek isteyen kaçak göçmenleri para karşılığında İstanbul’dan alıp sınır illere taşıdığı tespit edilen kaçak servisi takibe aldı.

14 KAÇAK YAKALANDI

Göçmenlerin araçta olduğu bilgisi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, 18 Haziran tarihinde Esenyurt ilçesinde durdurulan araçta servis şoförü O.G. ve 14 kaçak göçmeni suçüstü yakaladı. Serviste bulunan 14 yabancı uyruklu kaçak göçmen sınır dışı edilirken, yurtdışına gitmek isteyen göçmenleri sınır illere taşıdığı tespit edilen şoför O.G.’ye ise kaçakçılık suçundan 80 bin 360 TL para cezası verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen O.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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BU YIL 46 BİN 633 DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIRDIŞI EDİLDİ

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “2023 yılında (01 Ocak-22 Haziran 2023) 46 bin 633 düzensiz göçmen sınır dışı edildi; 17 bin 964 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor, 16-22 Haziran tarihleri arasında; 3 bin 192 düzensiz göçmen yakalandı, 1831 düzensiz göçmen sınır dışı edildi” dedi.