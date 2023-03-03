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Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü yakalandı

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#Kaçak Kazı#Define#Kastamonu
Kaçak kazı yapan definecilere suçüstü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 17:29

Kastamonu’da kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Düzenlenen operasyonda; 1 adet vinç, 3 adet kova, 2 adet kürek, 2 adet el feneri, 1 adet 13 metre halat, 1 adet uzatma kablosu ve 1 adet baret ele geçirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesinde bir grup şahsın define bulmak amacı ile kaçak kazı yaptığı istihbaratına ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda; T.D., H.Y., Z.A., M.E., A.Ç., S.G. ve A.R.D. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda; 1 adet vinç, 3 adet kova, 2 adet kürek, 2 adet el feneri, 1 adet 13 metre halat, 1 adet uzatma kablosu ve 1 adet baret ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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#Kaçak Kazı#Define#Kastamonu

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