×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kaçak göçmenleri Türkiye'ye sokan üç şüpheli hakkında tutuklama kararı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Polis#Göçmen
Kaçak göçmenleri Türkiyeye sokan üç şüpheli hakkında tutuklama kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 10:51

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir eve yapılan baskında Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri 1500 dolar karşılığında Türkiye'ye sokan 3 şüpheli de gözaltına alınıp, tutuklandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup kaçak göçmenin Yüreğir'de bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, Suriye uyruklu 20 kaçak Göçmen ile yurda girişlerine yardım eden Yunus H., Muhammed H. ile Hasan Z.'yi yakaladı. Şüphelilerin, kaçak göçmenlerden kişi başı 1500 dolar aldığı belirlendi. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Polis#Göçmen

BAKMADAN GEÇME!

‘Çöp ev’ olarak bilinen istifçiliğin arkasında ne var ‘Hayatınızı yaşayamayacağınız bir noktaya ulaşıyorsunuz’

‘Çöp ev’ olarak bilinen istifçiliğin arkasında ne var? ‘Hayatınızı yaşayamayacağınız bir noktaya ulaşıyorsunuz’

#İstifçilik
2023te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

2023'te sağlık gündeminin bir numaralı konusu inflamasyon hakkındaki gerçekler… ‘Hemen her hastalık iltihaplanma bozukluklarıyla ilişkilidir’

#İnflamasyon
Parmak arası terlik kullananlar dikkat Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

Parmak arası terlik kullananlar dikkat! Havalı görünüyorlar ama çok tehlikeli… ‘Ayak anatomisine tam olarak uymuyor’

#Sağlık